Тейлор считает, что для освобождения Донбасса можно выходить за рамки Минских договоренностей

25.04.2020, 5:30, Новости дня

Минские соглашения по ситуации на Донбассе уже устарели. Такое мнение бывший посол США в Украине Уильям Тейлор выразил 24 апреля на Киевском форуме по безопасности, трансляцию вел YouTube-канал Open Ukraine.

“Главное, о чем нужно помнить, – это результат. Таким результатом должен быть выход россиян с Донбасса и в конце – из Крыма. Заставить россиян уйти с Донбасса, вернуть украинские территории Украине, чтобы она могла вернуть контроль над своими суверенными территориями, в частности, и над границей. Это общая цель… “Минск” этого не достиг. “Минск” – это старые договоренности, которые существуют уже достаточно долго. Их можно брать за основу, мы можем выходить за рамки “Минска”, пробовать что-то другое”, – сказал дипломат.

Тейлор отметил, что под “мы” имеет в виду международное сообщество в целом и Украину в частности.

“Украина это уже сделала. Думаю, что эксперименты, варианты… являются хорошей идеей… Международные миротворческие силы не предусмотрены “Минском”, но они и не противоречат ему, и эта идея существует уже давно и мы должны ее исследовать, Украина уже ее исследует”, – отметил экс-посол США.

Говоря о нормандском формате, он высказался в поддержку расширения формата до “Нормандии плюс” включительно с Соединенными Штатами. Американский дипломат считает, что “это может быть полезным”.

“Нужно как можно быстрее добиться выхода россиян с Донбасса на украинских условиях”, – заявил Тейлор.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате “всех на всех”, обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит “Нормандской четверки” через четыре месяца.