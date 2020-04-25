Площадь лесных пожаров в России стремительно растет

25.04.2020, 5:27, Новости дня

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на начало субботу, 25 апреля, в РФ площадь охваченных огнем лесов превысила 17,8 тысячи гектара, увеличившись в течение суток более чем на 5 тысяч гектаров. Также за минувшие сутки в РФ ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров.

Наибольшие площади лестных пожаров зарегистрированы в Забайкальском крае (более 8 тысяч гектаров), Красноярском крае (3 206 гектаров), Республике Хакасия (1 871 гектар), Иркутской области (1 293 гектара), передает ТАСС. Также существенно увеличилась площадь горящих лесов в Республике Бурятии (более 2 тысяч гектаров). Горят леса в Томской, Амурской и Еврейской автономной областях, Алтайском и Хабаровском краях, Республике Туве и на Алтае.

В тушении огня задействованы 4 402 человека, 981 единица техники, мониторинг проводят 50 воздушных судов, еще 22 используются на тушении пожаров.