Звезда триллера “Запретная зона” найден мертвым

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25.04.2020, 5:27, Новости дня

В США на 53-м году жизни умер американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильму ужасов "Запретная зона".

По данным портала TMZ, тело актера было обнаружено в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). До этого он несколько дней не выходил на связь с родственниками. Отмечается, что смерть Дмитрия Дьяченко не связана с заражением коронавирусом, признаков насилия также не было зафиксировано. В настоящее время проводится медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти, сообщает ТАСС.

Дмитрий Дьяченко родился в Соединенных Штатах в 1968 году в семье украинского эмигранта. Наибольшую известность он получил благодаря роли Юрия в фильме ужасов "Запретная зона", действие в котором разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.



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