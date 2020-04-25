 

Мнение: 1915-1939

25.04.2020, 5:06, Разное

Плакат в Армении на тему геноцида армян турками в 1915 году.

Источник: Colonel Cassad



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