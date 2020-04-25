Мнение: 1915-1939
25.04.2020, 5:06, Разное
Плакат в Армении на тему геноцида армян турками в 1915 году.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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25.04.2020, 5:06, Разное
Плакат в Армении на тему геноцида армян турками в 1915 году.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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