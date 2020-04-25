Врач Елизаветинской больницы Петербурга умер после заражения коронавирусом

25.04.2020, 4:48, Новости дня

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет – до 25 февраля 2020 года. Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, искусственное насыщение крови кислородом) несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтвержденный тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа). Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга. Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника», – говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Елизаветинская больница – крупнейший городской стационар Санкт-Петербурга, оказывающий преимущественно экстренную специализированную помощь. В Больнице 24 специализированных клинических отделения, 15 вспомогательных отделений, три реанимационных и два блока интенсивной терапии и реанимации. За год медучреждение оказывает помощь более 100 тыс. пациентов.

Всего в Петербурге выявлено 2711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья.

Напомним, в среду в Москве умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3, переоборудованного для приема вирус-положительных пациентов.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.