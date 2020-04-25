США могут лишить лицензий три китайские компании

25.04.2020, 4:33, Новости дня

Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) предупредила, что может запретить деятельность в США трех телекоммуникационных компаний, контролируемых властями КНР.

Речь идет о компаниях China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и их совместном предприятии ComNet.

Аджит Пай, глава FCC, распространил заявление, согласно которому, причина этих действий – опасения относительно безопасности телекоммуникационных сетей США. В заявлении также указано, что эти компании получили разрешение на работу в США более десятилетия назад, однако за прошедшее время значительно выросли риски, связанные с деятельностью властей Китая.

Министерство юстиции США недавно призвало FCC лишить China Telecom возможности оперировать в США.

Год назад FCC отказалась выдать лицензию на деятельность в США еще одной государственной компании Китая – China Mobile, указав, что это увеличит угрозу шпионажа в отношении правительства Соединенных Штатов.