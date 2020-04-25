 

СТРАНА – в Грузии не исключают пересмотра отношений с Украиной из-за Саакашвили

25.04.2020, 4:24, Новости дня

Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что Грузия может пересмотреть дипломатические отношения с Украиной, если Михаила Саакашвили назначат вице-премьером. Как передаёт «СТРАНА», в качестве одной из таких мер может стать отзыв посла Грузии из Киева.


Reuters

Грузия может пересмотреть дипломатические отношения с Украиной, если Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили.

«Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером на Украине, то есть человек, который, как известно, обвинён судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня», — заявил Рати Ионатамишвили. 

В качестве одной из таких мер может стать отзыв посла Грузии из Киева, пишет издание.



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