 

В Киеве запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением жителями столицы режима самоизоляции

25.04.2020, 4:15, Новости дня

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской городской государственной администрации запустил Telegram-бот для жителей столицы, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко, говорится на сайте КГГА.

“Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого”, – уточнил Бондаренко.

По его словам, такие сообщения будут приходить по несколько раз в день.

В том случае, если гражданин окажется вне зоны самоизоляции или проигнорирует сообщение, к нему отправят уполномоченных лиц.

Если факт нарушения режима самоизоляции подтвердится, будет составлен протокол об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 17 тыс. грн. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего коронавирусная инфекция на утро 24 апреля подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел. 

В Киеве уже 1122 подтвержденных случая COVID-19, 20 из них закончились летально.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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