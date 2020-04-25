 

Волкер считает, что США следует более откровенно говорить о российской агрессии в Украине

25.04.2020, 4:15, Новости дня

Соединенные Штаты могли бы активнее поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Такое мнение бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил 24 апреля на Киевском форуме по безопасности, трансляцию вел YouTube-канал Open Ukraine.

“Было бы чрезвычайно полезно, если бы США снова начали принимать активное участие в поддержке Украины и стали активнее привлекаться вместе с Францией и Германией к работе в нормандском формате, а также более откровенно высказывались относительно агрессии России в Украине и необходимости и в дальнейшем противостоять этому”, – сказал дипломат.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Одним из форматов, в которых обсуждается урегулирование на Донбассе – нормандский, с участием Украины, России, Германии и Франции. Последний саммит лидеров этих стран состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате “всех на всех”, обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит “Нормандской четверки” через четыре месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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