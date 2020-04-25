Психолог советует не задумываться о конце пандемии

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25.04.2020, 4:15, Новости дня

По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анны Юсуповой, предсказать, сколько еще продлится пандемия коронавируса, и сколько нужно будет находиться в самоизоляции, не представляется возможным. Мысли об этом могут негативно действовать на человека и вызывать тревогу. Специалист уверена, что для того, чтобы этого не происходило, стоит взять пример с космонавтов и концентрироваться на задачах конкретного дня.

Также психолог советует снизить просмотр информации в социальных сетях и заострять внимание на пересылаемых сообщениях и видеороликах тревожного содержания, а в качестве источника информации выбрать один-два проверенных источника, передает РИА Новости.

Анна Юсупова пояснила, что в целом неопределенность является мощным стресс-фактором и может вызывать тревогу, а при стрессе у человека вырабатывается гормон кортизол, провоцирующий три типа реакции: "бей", "беги", "замри". Так как в условиях неопределенности бить нечего и бежать некуда, стресс во время самоизоляции может вызвать реакцию "замирания", в результате чего время будет уходить впустую, а дни окажутся непродуктивными.



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