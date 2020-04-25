 

На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом

25.04.2020, 4:08, Новости дня

На борту эсминца ВМС США «Кидд» типа «Арли Берк» 18 человек заразились новым коронавирусом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Корабль задействован в антинаркотической операции США в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. На борту эсминца находятся около 330 человек, передает ТАСС.

Первого военного с положительным результатом теста на коронавирус доставили с корабля в город Сан-Антонио (штат Техас) и госпитализировали.

Ожидается, что корабль вернется в порт.

Напомним, во второй половине марта стало известно об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер от вызванных коронавирусом осложнений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Новый гиперкар Lamborghini выявили на тестах

18.03 / УЕФА: Национальные чемпионаты должны быть завершены не позднее 30 июня

13.02 / Пловец-марафонец Софяник попросил Зеленского помочь ему покинуть Крым

06.03 / Шмыгаль заявил, что пенсии будут проиндексированы до конца года

17.03 / Минтруд рекомендовал госслужащим работать дистанционно

11.02 / Новинский призвал “переходить в идеологическое наступление” против попыток фальсификации истории

07.04 / Нижегородская область в рамках нацпроекта получила 20 млн рублей на модельные библиотеки

30.03 / Ректор ГАУГН рассказал об обучении студентов на удаленке

27.02 / Йовович обнародовала фото старшей и младшей дочерей

07.04 / Российский пенсионер совершил 75 прыжков с 200-метровой высоты в честь 75-летия Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска