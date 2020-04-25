Мнение: Ради “общественного блага”

25.04.2020, 3:54, Разное

О том, как преследуют журналистов связанных с Викиликс и Ассанжем на территории Австралии.

Свобода и демократия на марше.

Незаконный налет полиции, но преследуют австралийскую журналистку

Невероятное решение Верховного суда Австралии подчеркивает растущую угрозу свободе слова, видную и из налета полиции в июне прошлого года на журналистов, обвиненных в раскрытии государственных документов о преступлениях армии и спецслужб.

15 апреля семь судей верховного суда единогласно признали «не имеющим законной силы» ордер на обыск выданный в ходе операции австралийской федеральной полиции (AFP), когда они перевернули верх дном дом журналистки компании News Corp в Канберре. Но также 4 голосами против 3 суд разрешил AFP оставить себе документы, отобранные в ходе незаконного восьмичасового обыска, так что теперь их можно использовать для уголовных обвинений.

Это извращенное решение – еще один пример постоянных усилий правительства Австралии и их партнеров в США и Великобритании преследовать и сажать в тюрьму журналистов и издателей, которые разоблачают военные преступления и массовую слежку, как они сделали с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

С полной поддержкой властей Австралии правительство Великобритании держит австралийского гражданина в одной из худших тюрем страны, несмотря на то, что он ни в чем не обвинен в Англии и особенно уязвим из-за болезни легких к заражению COVID-19, который распространяется по тюрьмам.

В результате этого решения Верховного суда, других журналистов могут преследовать таким же образом.

По сути, судьи признали незаконным ордер на обыск, полученный AFP для налета на дом Анники Смезурст – старшего политического репортера, но наградили полицию за это нарушение закона, позволив использовать захваченные материалы.

Решением большинства суд даже не приказал AFP вернуть ей данные с ее телефона, который ее заставили разблокировать и отдать во время налета. Само решение суда было основано на технической детали. Суд нашел, что в ордере на обыск не указали с «достаточной точностью» преступление, которое расследует полиция, и ошибочно назвали соответствующие требования закона. Но решение дает AFP свободу рук использовать захваченный материал для обвинения журналистки в других преступлениях против государственной безопасности.

Отмахнувшись от некоторые ранних решений суда, которые противоречат этому решению (в Австралии «прецедентное право, т.е. решение суда имеет силу закона-пер.) председатель суда Сьюзан Кифель и судьи Вирджиния Белл и Патрик Кин заявили: «Ни обычное право, ни писанные законы не предполагают, что незаконно полученную информацию нельзя использовать в расследовании и суде.

Смезурст и News Corp Australia пытались получить решение суда об уничтожении или возврате информации, взятой с ее телефона, или запрета AFP передавать ее прокуратуре. Но три судьи с поддержкой четвертого – Джеффри Неттла – настояли, что это будет против «общественного блага» – «предотвратить разоблачение преступления».

Все судьи также отказались рассмотреть, был ли ордер, и сам закон о гостайне, нарушением подразумевающейся свободы политического общения (Австралийская конституция 1901 года).

Смезурст и News Corp Australia указали, что тот раздел закона, на основании которого провели налет «передают на практически неограниченное усмотрение полицейского возможность решать», что классифицируется как государственная тайна.

Отказ судей вынести решение по этому конституционному аргументу означает, что никто не оспаривает решение Федерального суда в феврале о том, что подразумевающаяся свобода политического общения не защищает двух журналистов Australian Broadcasting Corporation (ABC), чьи документы были захвачены AFP в ходе налета на ее головной офис в Сиднее через день после налета на дом Смезурст.

Правительство (коалиция Либеральной и Национальной партий) отказалась пообещать не преследовать Смезурст за то, что она разоблачила планы, позднее подтвержденные, отменить законные ограничения на использование Australian Signals Directorate (ASD) – агентства электронной слежки – для шпионажа за населением в самой Австралии.

Пытаясь рассеять широко распространённую враждебность к полицейским налетам, генпрокурор Кристиан Портер позднее приказал Начальнику государственного обвинения не отдавать под суд журналистов за нарушение гостайны без своего одобрения. Но это не более чем сосредотачивает такую власть полицейского государства в руках самого правительства.

Спустя несколько часов после решения Верховного суда, комиссар AFP Рис Кершоу сказал, что полиция продолжает расследование с целью обвинения Смезурст и журналистов ABC.

Как и в случае с Смезурст, ABC опубликовала «Афганское досье», написанное Дэном Оуксом и Сэмом Кларком, в котором разоблачались некоторые стороны операций военной разведки Австралии, тесно связанные с их коллегами в США. Отчет раскрыл официальное покрывательство военных преступлений, совершенных спецназом Австралии во время вторжения США и оккупации Афганистана.

Еще одна тревожная сторона решения Верховного суда в том, что судьи не возражали ни против того, что ордер на шести страницах был выдан на тайном слушании без возражений, ни против широкого применения этого ордера.

Как тот, что использовали против ABC, этот ордер просто безграничен. Он включает: «любые заметки, переписку, имейлы и другие формы электронных сообщений, записи, отчеты, инструкции, оценки, графики, наброски или фотографии, рекламу статей, журналы планирования, расписание передач и онлайн публикаций, раскадровки, содержание сайтов и USB».

В ордер включены «как оригиналы, так и копии всего перечисленного и всего, сохраненного на компьютерах и других запоминающих устройствах, вместе с любой инструкцией или паролем, которые дают допуск и дешифруют все это».

Решение Верховного суда в феврале в деле ABC с порога отвергает конституционный аргумент. По сути, суд решил, что «национальная безопасность» важнее свободы СМИ и права общества знать правду о тайных преступлениях правительства, военных и шпионских агентств.

Приказывая провести полицейские налеты на журналистов, австралийское правительство следует за правительством США, которое обвинило Ассанжа в 17 преступлениях по закону о шпионаже, за что ему грозит заключение до 175 лет.

Ассанж – журналист-расследователь и издатель – опубликовал тысячи документов, разоблачающих военные преступления, заказные убийства, организацию путчей и массовую слежку со стороны США и их союзников, включая Австралию, по всему миру.

Продолжающаяся угроза журналистам, как и месть Ассанжу – часть попытки скрыть не только прошлые преступления, но и куда более обширные – планируемые, пока США угрожает стратегическим соперникам и раздувает экономическую и военную конфронтацию с Китаем.

Майк Хид

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/21/raid-a21.html – цинк

Соответственно, теперь можно спокойно провести незаконный обыск, суд потом признает это незаконным, но все результаты обыска можно использовать в дальнейшем. Соответственно, нет особого смысла заморачиваться законностью обыска, ведь результат все равно будет. Задачи заткнуть тех, кто вскрывал военные преступления США в Ираке и Афганистане, никто не отменял. И австралийские вассалы тут ни разу не исключение. Но учить свободе слова будут Россию. И Китай.