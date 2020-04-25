Верховный северный пастух

25.04.2020, 3:50, Разное

В Швеции взрывной рост смертей от COVID-19. Но главный эпидемиолог все еще настаивает на стратегии стадного иммунитета. Почему его слушают?

В начале апреля десятимиллионная Швеция еще могла сравниться по количеству случаев заражения коронавирусом с менее населенными Данией и Норвегией — цифра колебалась в пределах 5,5-6 тысяч. При этом в Швеции, в отличие от соседних стран, не вводили жестких ограничений для сдерживания пандемии — в стране все это время работали кафе и рестораны, дети ходили в школы и детсады, люди занимались в спортклубах. Теперь здесь 16,7 тысяч подтвержденных случаев и 2 тысячи смертей от COVID-19. В Дании и Норвегии уже поэтапно снимают карантин, но подобной смертности там нет (384 и 183 летальных исхода соответственно). Коллеги со всей Скандинавии критикуют главного идеолога шведской стратегии Андерса Тегнелля, но он упорно повторяет: «Стокгольм выработает иммунитет уже в мае».

Главный эпидемиолог Швеции Нильс Андерс Тегнелль. Фото: EPA

2 апреля журналисты-расследователи Шведского радио (Sveriges Radio) обнаружили ранее не отраженную в региональной статистике деталь — среди инфицированных есть постояльцы домов престарелых в 94 из 290 коммун страны. Точное число случаев неизвестно — в Стокгольме это могли быть до 28 человек, в других регионах счет шел на десятки. Часто работники домов лишь отмечали у постояльцев симптомы и не знали точного результата тестов. Например, в учреждение в коммуне Энчёпинг (недалеко от Уппсалы, четвертого по величине города страны) на момент публикации расследования еще даже не приезжали медики для забора биоматериала.

Главный эпидемиолог страны Нильс Андерс Тегнелль многократно подчеркивал, что даже при отсутствии карантина власти защитят пожилых. По его прогнозам, перед достижением общего иммунитета коронавирусом переболеет до 50% населения, но многие перенесут инфекцию легко, а уязвимые группы будут под постоянным контролем медиков.

«Вероятно, это нельзя предотвратить полностью. Сейчас государство предпринимает шаги, чтобы запретить посещение домов престарелых», прокомментировал Тегнелль опубликованные журналистами цифры. Такой запрет действительно был введен — 1 апреля,

за день до того, как страна узнала о распространении вируса в пансионах для пожилых.

К 16 апреля на дома престарелых приходилось уже около трети всех смертей от COVID-19.

Фото: Reuters«Корона-генерал»

Швеция, в отличие от соседних стран, принимает решения по борьбе с пандемией не на политическом уровне, а исходя из позиции Агентства общественного здравоохранения (Folkhälsomyndigheten). Медиа освещают деятельность агентства в позитивном ключе, согласно данным опроса таблоида Aftonbladet и аналитиков Demoskop, доверие шведов к Folkhälsomyndigheten за время эпидемии выросло с 50 % до 71 %, правительство же расположило к себе лишь 53% граждан.

Именно в этом агентстве Тегнелль занимает пост главного эпидемиолога.

Фактически сейчас его слово — закон для правительства Стефана Лёвена.

МИД и социальный блок кабмина последовательно высказываются за политику, основанную на сознательности граждан, а не на запретах.

Сознательность граждане проявляют не всегда. В период пандемии многие, как и раньше, собираются на ступенях драмтеатра в Стокгольме. Фото: EPA

Тегнелль — центральная фигура регулярных пресс-конференций, ток-шоу и экстренных выпусков новостей, СМИ даже прозвали медика «корона-генералом». Тегнелль буквально заполнил медийное пространство, причем, не только на ТВ — в соцсетях появляются сообщества его фанатов, шведы штампуют мемы с врачом, делают футболки, его портрет набивают в виде татуировок, а хип-хоп трек с припевом «Если бы я был Андерсом Тегнеллем, я плевал бы на других, я верю только себе» уже стал вирусным.

Татуировщик из Стокгольма Сашей Тастас стал популярен в соцсетях после того, как начал набивать татуировки с лицом Тегнелля. Он считает подход эпидемиолога «панковским». Фото: instagram @zashay.tastas

Эпидемиолог не считает рост смертей и количества инфицированных негативным показателем. Он призывает оценивать прирост за период после Пасхи (12 апреля). «Мы ожидали скачка после пасхальных выходных, но не наблюдаем его. Мы все еще находимся на том же уровне, что и две недели назад», — пояснил Тегнелль 16 апреля.

Если в соседних странах индекс распространения вируса снизился до 0,7, что уже позволило снять ряд жестких ограничений при низком уровне смертности, то в свободной от запретов Швеции показатель не опускается ниже единицы. Тегнелль же ожидает не снижения распространения, а всеобщей устойчивости к вирусу. При этом в ВОЗ уже раскритиковали его тактику, указав, что у мирового сообщества недостаточно данных о повторных заболеваниях COVID-19.

«Наши математические модели показывают, что стадный иммунитет разовьется в Стокгольме уже к маю»,

— заявил эпидемиолог в интервью норвежскому телеканалу NRK. На просьбу пояснить, в чем суть моделирования, Тегнелль лишь сказал, что его «стоят и ждут люди» и пора заканчивать разговор.

Уже сейчас шведские власти говорят о готовности взять ситуацию под контроль в случае ухудшения, но специалисты за пределами Агентства общественного здравоохранения опасаются, что исправить ситуацию будет невозможно.

Шведские военврачи в полевом госпитале. Фото: ReutersКатастрофа за углом

«Сейчас проводится опасный эксперимент. В Швеции, особенно в Стокгольме (6,4 тысяч случаев заражения — Н.К.), ситуация может стать критической. Есть причины считать, что катастрофа уже поджидает за углом», — пояснила профессор вирусологии Каролингского института Сессилия Сёдерберг-Ноклер. Она — одна из 22 ученых, подписавших открытое письмо против Тегнелля с призывом к политикам принимать решения самостоятельно. Оно появилось в газете Dagens Nyheter 14 апреля.

Исследователи Каролингского института расходятся в оценке ситуации с ведомством Тегнелля. По их прогнозам, уже через две недели заразиться могут до полумиллиона человек. И даже если это обеспечит «стадный иммунитет», дальнейшего роста смертности не избежать. Сёдерберг-Ноклер заявляет, что

для шведских больниц пожилые пациенты не становятся приоритетом,их просто не госпитализируют в отделения интенсивной терапии.

По мнению коллег Тегнелля, в агентстве здравоохранения просто не хотят признавать ошибок и менять выбранную стратегию. «В агентстве тоже работают люди.

Репутационные потери — один из наших смертных грехов», — говорит инфекционист Университета Уппасалы Бьёрн Олсен.

Билборд с напоминанием — «Оставайтесь дома, если больны», Стокгольм. Фото: Reuters

Шведские медики потребовали немедленного введения карантина по образцу других европейских стран. Они считают, что проводимая в стране политика превратит Швецию в «изгоя». «Швеция и сами шведы могут расцениваться нашими соседями как угроза», — говорит Сёдерберг-Ноклер. Власти Норвегии, Дании или Финляндии пока не заявляли о миграционных последствиях пандемии в границах Северной Европы, однако научное сообщество уже опасается запретов на въезд. Еще до вспышки COVID-19 уровень безработицы в Швеции был самым высоким среди североевропейских стран, а свыше 80 тыс. жителей этой страны ездили на работу в соседнюю Норвегию, ведь средняя зарплата там на 36% выше. Неизвестно, будет ли Осло открывать границу для подобных маятниковых мигрантов.

Не сворачивать с пути

Сам Тегнелль отвергает любую критику в свой адрес.

«Я не понимаю, о чем они, — пояснил он в ответ на открытое письмо ученых. — Здравоохранение все это время держало ситуацию под контролем».

По его словам, Швецию нельзя сравнивать с другими странами Европы, так как в Италии, например, смерти от COVID-19 регистрируют только в больницах, а его ведомство учитывает все летальные исходы.

Однако принятые в Швеции методы подсчета ничем не отличаются от норвежских. Здесь отрыв в смертности Тегнелль объясняет тем, что пациенты в Швеции гораздо старше, чем в Норвегии (87% умерших в Швеции были старше 70 лет). «Стратегия не ошибочна для общего населения. Она лишь не подошла под наш способ защиты постояльцев домов престарелых», — пояснил эпидемиолог. Он считает недопустимым называть шведскую тактику «непроработанной», так как в будущем ситуация может развиваться по множеству различных сценариев.

22 апреля в Швеции опубликовали два доклада о распространении COVID-19. В первом документе утверждалось — математические модели Агентства здравоохранения свидетельствуют, что реальное количество зараженных в столице может быть в 1000 раз больше, чем указано в сводках.

Пикник в стокгольмском парке во время пандемии. Фото: EPA

Согласно официальной статистике, на тот момент в Стокгольме было 6,4 тысяч инфицированных, а всего в городе и пригородах проживают 1,5 миллиона человек,

поэтому тысячекратное увеличение — явная ошибка.

Вскоре после публикации агентство удалило доклад.

В другом документе власти рассказывали, что протестировали 100 человек на антитела к коронавирусу и обнаружили иммунитет у 11 из них.

На основании этого медики сделали вывод, что иммунитетом уже могут обладать 11% населения.

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«А у следующей сотни может быть совсем иной результат. Стоило протестировать больше людей, прежде чем что-то публиковать», — раскритиковал доклад датский эпидемиолог Аллан Раннруп Томсен. Позже шведские исследователи признали ошибку.

Томсен считает, что коллеги в Швеции слишком заняты публикацией новых исследований, способных оправдать стратегию «стадного иммунитета». «Математические модели могут быть правдивыми, но не должны быть единственным основанием», — считает датчанин.

Никита Кондратьев

выпускающий редактор сайта