Мнение: Письмо: “Меня часто называют инопланетянкой”

25.04.2020, 3:48, Разное

Вот это письмо вы сможете самостоятельно разобрать и ответить на вопросы автора, что с ней не так, почему у нее нет подруг.

Заодно опишите, какой у автора ведущий баг, как это влияет на все ее ресурсы, которые она упомянула.

Ну и все остальное тоже анализируйте.

reness_me

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Я пишу вам по поводу проблем с ресурсом дружбы.

У меня с детства с ним были проблемы с этим в школе и во дворе. Были 1-2 подруги, с которыми мы очень близко дружили, но почему-то держались особняком от остальных.

В институте также не получилось завезти близких подруг, была какая-то общая компания, но иногда я узнавала, что они собирались без меня, и мне было обидно. Списывала это на то, что я была из малообеспеченной семьи и было не круто со мной тусить. (мама виновата, ага). Я, наверное, интроверт, и сама не очень то люблю часто встречаться, но мне было обидно, что они ходят куда-то без меня. И что у них какие-то свои истории без меня. Мне было не понятно, почему меня не зовут, т.к. я сама себе казалась хорошим, весёлым, общительным, дружелюбным и вполне интересным человеком.

При этом, с трудом находя друзей среди девчонок, я отлично ладила с парнями, и они, почему-то, меня всегда любили больше, чем девчонки. Поэтому, мой круг друзей со временем стал состоять из парней. От них и внимания и заботы было больше, они меня на любые тусовки звали и я была счастлива.

На любовном фронте я практически никогда не была одна, периодически состояла в отношениях, которые не берусь сейчас анализировать. Но повышенное внимание мужчин ко мне давало повод считать, что я особенная. Только вот дружить из девчонок никто не рвался…

В отношении окружающих ко мне есть один момент: меня часто называют инопланетянкой. С другой планеты. Даже у мужа любимая песня “Странная” Макса Барских. Говорит, что она про меня.

Я сама себя раньше считала особенной, потом с возрастом поняла, что обычная. Наверное, скучная, раз люди не тянутся ко мне. Посиделки раз в месяц. Никакой дружбы “в десны” . Встреч, сплетен, совместных прогулок. Есть круг приятельниц , с которыми списываемся в соц. сетях, мессенждерах периодически. Успокаиваю себя тем, что была бы неприятной тёткой – и не писал бы вообще никто и никогда.

Сейчас я – да, тётка, руководитель отдела, на работе со всеми приятельские отношения, не более. Я вижу тех, кого раздражаю, но их немного совсем. Мужчины тепло относятся. Не понимаю, почему с ними мне проще.

У меня есть муж, дети, мне с ними так кайфово проводить время, что я практически не горюю по поводу отсутствия подруг. Но иногда вижу в инстаграме, как они собрались без меня, выпивают и фоткаются, и становится грустно. Вот сейчас напилась одна с досады и пишу вам. Очень хочу понять себя и в чем мои ошибки. Может, я слишком агресивна порой?

Я читаю блог уже несколько лет. Словила себя на том, что раньше любую тему переводила на себя, мол, да-да, а вот я… и бла-бла-бла. Сейчас стараюсь не говорить о себе, а больше слушать. Фокусируюсь на людях и их проблемах. А они изливают душу и уходят в свой мир. Никому до меня нет дела. Только муж мой лучший друг, с ним можем болтать часами. Он один заменяет всех. И мама ещё. И дети… Что со мной не так?