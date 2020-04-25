Мнение: О торговле нефтью в минус

25.04.2020, 3:45, Разное

Когда несколько дней назад в отрицательную зону запрыгнули цены нефтяных фьючерсов, многие реалисты стали успокаивать публику. Мол, это всё биржевые спекуляции фьючерсными контрактами, которые не имеют никакого отношения к «реальной нефти». Мол, на неё цены по-прежнему в плюсе, и вообще не надо паники.

Паниковать и правда не надо. А вот узнать шокирующую правду имеет смысл.

Итак, по сообщению агентства Argus, которое уже лет 50 освещает энергетические и товарно-сырьевые рынки, #Россия вынужденно сокращает экспорт нефти через морские порты до минимального с 2014 года уровня. В мае поставки российского сорта Urals из балтийских портов Усть-Луга и Приморск, а также из Новороссийска упадут суммарно почти в 2 раза, исходя из позиционных графиков отгрузок: до 1,24 млн баррелей в сутки. Это на 885 тыс. баррелей меньше, чем в апреле.

В 2019 г. экспорт нефти морским путём стал в России главным каналом поставок в дальнее зарубежье. Из 248,5 млн т экспортированного «чёрного золота» на перевозки танкерами пришлось 138 млн т.

И такое сокращение объёмов – только половина беды для российских нефтяников. Дело в том, что средняя себестоимость добычи в действующих скважинах составляет около 10 долл. за баррель Urals, согласно подсчётам ITI Capital. Текущая цена этого сорта в Европе не превышает 15-16 долл. за «бочку», и это ставит российские нефтяные компании на грань рентабельности с учётом транспортных расходов.

А окончательно добивает их текущая налоговая политика: экспортные пошлины взимаются исходя из цен конца февраля и начала марта и составляют 52 долл. за тонну или 7,15 долл. с каждого экспортированного барреля. В результате, если просуммировать операционные, транспортные и налоговые расходы, поставки нефти за рубеж становятся убыточными. Например, в среду, 22 апреля, когда произошёл драматический обвал не только на срочном, но и на спотовом рынке, каждый баррель проданный через Приморск, приносил 8,13 долл. убытка, а через Новороссийск – 6,51 долл.

Некоторым утешением может послужить то, что в среднем за апрель, если не произойдёт новых потрясений на рынке, Urals может удержаться в ценовом диапазоне 18-19 долл. за баррель. Что позволит нефтяникам торговать хотя бы в ноль, а не в минус. А уже с мая экспортная пошлина уменьшится до 6,8 долл. за тонну. Впрочем, с учётом актуальных ценовых прогнозов, чистая экспортная выручка отечественных нефтяных компаний при продаже через порты останется околонулевой.

Что примечательно, для «Роснефти», с главой которой Игорем Сечиным связывают мартовский развал сделки ОПЕК+, вызвавший череду обвалов нефтяных цен, ситуация остаётся более-менее нейтральной. Значительную часть добываемой нефти компания транспортирует по трубопроводу в Китай – по долгосрочному контракту, действующему аж до 2038 года. Да и #государство в случае чего не оставит своего человека без поддержки (как уже было недавно на венесуэльском направлении).

А вот как быть всем остальным?