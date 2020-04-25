 

Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

25.04.2020, 3:30, Новости дня

Администрация тюрьмы в американском городе Данбери уведомила российского летчика Константина Ярошенко об отказе в досрочном освобождении на основании пандемии коронавируса, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По словам адвоката россиянина, сотрудники администрации передали Ярошенко «отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы», передает ТАСС.

Защита добивалась освобождения россиянина «в связи с коронавирусной пандемией и в связи с тем, что он отбыл уже более половины срока». В прошении, которое защита подала в начале текущего месяца, подчеркивалось, что Ярошенко нужно освободить «в связи с тем, что возникли обстоятельства после вынесения ему приговора, которые представляют угрозу для его здоровья и жизни».

«Что остается делать защите сейчас (и мы, безусловно, будем принимать эти меры), – это обжаловать отказ директора тюрьмы в Федеральном бюро тюрем. И после этого, если будет отказ, обращаться в федеральный суд, который выносил приговор», – сообщил Тарасов. Как он подчеркнул, из-за того, что администрация, несмотря на пандемию, не согласилась освободить россиянина, «угроза жизни для Константина Ярошенко лишь увеличивается».

«И сейчас есть очень большой риск, что он заражен. Все симптомы, которые у него есть, в принципе соответствуют симптомам коронавируса», – подчеркнул защитник.

Ранее на этой неделе Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Он также заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом. После этого Ярошенко с симптомами COVID-19 направили на медобследование.



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