Личное: Тина и Ксюша: просто красавицы

25.04.2020, 3:25, Разное

Вот уж не думала, что мне так скоро подвернётся повод похвалить Тину Канделаки. Однако если повод есть, то почему бы и не похвалить?

Умничка Тина открыла свою школу красоты. Кому как не Тине, пусть и за деньги, учить женщин, как стать красивыми.

Вы только посмотрите на эту мадонну современности: грудь, лицо, телосложение.



Фото: Соцсети

Красивая?

По-моему, очень.

На широкой грудине любящего пожрать физкультурника скромно разместилась грудь. Скромность — одно из главных достоинств женщины. У Тины это достоинство — в области грудной клетки.

Одевается Тина тоже красиво. Часто на ней можно увидеть хороший спортивный костюм. Это очень умно.

Во-первых, под спортивным костюмом удобно прятать от посторонних глаз свой главный козырь: аппетитные формы жировых складок. Во-вторых, спортивный костюм служит неопровержимым доказательством того, что Тина — на спорте.

Вот я — не на спорте, потому что у меня нет спортивного костюма. Разве при таком раскладе я могу посоветовать по поводу фигуры что-то путное? Живота нет, сиськи есть! Всегда худая. Всегда — без фильтров, фотошопа и макияжа. Вообще, не в тренде.

Больше скажу: у меня ведь даже густо напомаженных и подстриженных бровей, как у Канделаки и Бородиной, нет!

Кстати, Ксюша, как и Тина, нетолстая. Она вам это наглядно продемонстрировала, когда запилила в Эскортограм неопровержимое видео-доказательство того, что не поправилась. Какие вам, свиньи, ещё доказательства нужно предоставить, чтобы вы поверили в то, Ксюша не толстая?

Такие, что ли?

Видео: Моё

Ну, так для этого надо мало жрать, не бухать, не курить и каждый день грамотно тренироваться на протяжении последних 20 лет.

Вы, вообще, нормальные ждать такого от инста-див в эпоху всемогущего фотошопа?

Зачем заниматься фитнесом и йогой, зачем отказывать себе в плове и мартини, когда можно непринуждённо пододвинуть в фоторедакторе деревья, как это делает Тина, или очертания собственного овала лица, как это делает Ксюша.



Фото: Соцсети

Какая адекватная баба будет в наши дни изводить себя здоровым образом жизни, когда фотошоп творит поистине чудесные вещи!



Фото: Соцсети

И всё-такие какая красивая получается Ксюша после того, как её гедонистическое лицо обработают в фоторедакторе!

Куколка! Фотомодель! Почти секс-символ!



Фото: Соцсети

Да и Тиночка после обработки в фоторедакторе выглядит замечательно!

Вамп! Богиня фитнеса! Почти Белуччи!



Фото: Соцсети

Я знаете, что подумала? Умничке Тине нужно объединиться с Ксюшей, которая не поправилась, и открыть Школу фотошопа!

И тогда уже немолодой женщине Канделаки больше не придётся скакать перед камерой уставшим, страдающим ожирением стаффордом.

Как вам моя бизнес-идея? Записались бы на курсы фотошопа к Ксюше и Тине? Почему?