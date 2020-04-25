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25.04.2020, 3:15, Новости дня

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что официально известил Конгресс о том, что новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой (USMCA) вступит в силу 1 июля – на месяц позже, чем планировалось.

В заявлении Лайтхайзера указано, что Мексика и Канада предприняли необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках USMCA, которое заменит действовавшее 26 лет Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Некоторые американские бизнес-группы, включая автопроизводителей, призывали отложить вступление USMCA в силу, указывая на проблемы, вызванные пандемией коронавируса. Мексика обратилась к США и Канаде с просьбой о предоставлении автопроизводителям более длительного переходного периода.



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