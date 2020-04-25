 

Верховный суд США не поддержал иммиграционный иск

25.04.2020, 3:15, Новости дня

Верховный суд США отказался рассматривать иск, поданный штатами Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт, пытавшихся приостановить на время пандемии действие правила, согласно которому иммиграционные власти имеют право отказать в предоставлении постоянного вида на жительство иммигрантам, которые в будущем могут обратиться за государственной помощью.

Истцы доказывали, что пандемия коронавируса кардинально изменила положение дел, поскольку иммигранты могут столкнуться с проблемами при получении медицинской и иной помощи, что негативно отразится на всем американском обществе.

Правило было введено администрацией Дональда Трампа. Решение Верховного суда поддержали все девять судей.



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