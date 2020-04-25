Fox News – в США государство помогает богатым университетам, а не бедной молодёжи

25.04.2020, 3:05, Новости дня

Американские учебные заведения, обладающие многомиллиардными капиталами, начали получать щедрую антикризисную помощь от Министерства образования, передаёт Fox News. Телеканал подчёркивает, что средства из кармана налогоплательщиков окажутся на счетах богатых университетских администраторов и тренеров, в то время как простые люди едва сводят концы с концами.

Когда более десяти лет тому назад, после последнего финансового обвала, Вашингтон выручал мир финансов, правительство установило ограничения на вознаграждения руководителям компаний. И не без причины. Помощь из средств налогоплательщиков должна быть использована для сохранения рабочих мест, а не для дальнейшего обогащения корпоративных управленцев.

Это поразительно контрастирует с действиями Министерства образования, которое в этом месяце начало раздавать 14 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи американским университетам, но не установило похожих ограничений на то, какие суммы могут платить самим себе президенты университетов. А они платят себе больше, чем вы могли бы подумать. Очень много.

Колумбийский университет, например, получает помощь в размере 12,8 миллиона долларов, хотя его целевой капитал составляет 11 миллиардов долларов. Президент этого учебного заведения, человек по имени Ли Боллинджер, в год получает более 2 миллионов долларов. Другими словами, выходит, что Ли Боллинджеру достанется примерно одна шестая федеральной помощи.

Политехнический институт Ренсселера — учебное заведение, о котором вы, вероятно, не слышали, и, возможно, неспроста — получает финансовую помощь в размере 4,8 миллиона долларов. Поразительно, но это меньше, чем президент института Ширли Энн Джексон платит себе каждый год. Так что, наверное, министр (образования. — ИноТВ) Девос может напрямую перевести эти деньги на её личный счёт. Почему бы нет?

Мичиганский университет — государственное учебное заведение, на банковских счетах которого более 12 миллиардов долларов — всё равно получает помощь в размере 25 миллионов долларов. В этом году они планируют потратить 8 миллионов долларов на своего тренера по футболу. Они всё равно проиграют Университету штата Огайо, который получает помощь в размере 45 миллионов долларов. Это учебное заведение платит своему тренерскому составу 11 миллионов долларов.

Тем временем Пенсильванский университет, где учатся дети, стоящие в очереди в Гарвард, получил 9,9 миллиона долларов. Президент университета Эми Гатманн зарабатывает почти 3 миллиона, это примерно треть всей финансовой помощи. Если заплатить Эми Гатманн — такая приоритетная задача, может быть, учебное заведение найдёт эти деньги в своём целевом капитале, который составляет 14,7 миллиарда долларов?

Продолжать можно долго. Можем привести десяток примеров, да хоть сотню! Молодёжь — самая бедная категория населения в этой стране. Но учебные заведения, которые делают вид, что учат её, самые богатые из наших учреждений. Они получают финансовую помощь, о которой молодые люди могли бы только мечтать.

Почему? Потому что университеты — в числе самых влиятельных политических групп интересов в стране. А молодёжь — нет. И вы — нет. Вот почему правительство транжирит миллиарды, раздавая им деньги, в которых они не нуждаются, в то время как вы гадаете, как вам платить ипотеку.

Гарвард объявил, что не примет финансовую помощь. Почему? Потому что его целую неделю публично стыдили из-за этого. Ведь его целевой капитал составляет 40 миллиардов долларов! Но Гарвард должен был поступить правильно, если бы его и не стыдили. Должно было хватить порядочности. Но это несбыточная мечта, этих людей даже с натяжкой не назовёшь порядочными.

В отсутствие у них порядочности нам нужны лучшие законы. Ни один цент никогда не должен быть потрачен на то, чтобы богатые университеты становились ещё богаче. Они и так достаточно вредят нашей стране.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.