Саакашвили: Готов быть помощником у любого министра, губернатора

25.04.2020, 2:55, Новости дня

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”, что готов работать даже помощником человека, который хочет спасти Украину от кризиса.

“Реформы получаются только в команде. Когда говорят: “Вот вице-премьер (на эту должность в Украине претендует Саакашвили. – “ГОРДОН”) – это министр без портфеля”. Да я готов помощником быть у любого министра, у любого губернатора, у любого председателя парламентского комитета (с парламентом надо работать, потому что иначе ничего не получится), у любого человека, который желает сейчас спасать ситуацию”, – сказал он.

Экс-президент отметил, что готов “поделиться своим опытом”. Он добавил, что у него есть “очень хороший опыт работы” с Республиканской партией США, Международным валютным фондом.

“Я знаю, как с ними работать на равных, а не смотреть на них, как на каких-то там пришельцев с другой планеты, которых надо завораживать, смотреть и на задних лапах стоять”, – объяснил Саакашвили.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

14 апреля 2020 года основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон призвал назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром страны.

“То, что я фигурирую в опросах [по поводу кандидатов на должность премьер-министра], мне, честно говоря, приятно. Не от хорошей жизни люди вдруг вспомнили про меня… Я однозначно готов весь свой опыт, всю свою репутацию положить на кон. Я хочу еще раз подчеркнуть, что должностных амбиций у меня никаких нет, но каждый из нас, кто может помочь, должен помогать”, – ответил на предложение Саакашвили.

24 апреля СМИ писали, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по реформам.