Зеленский подписал закон о борьбе с “поправочным спамом”

25.04.2020, 2:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который нацелен на преодоление преграды для законопроектов в виде слишком большого количества поправок. Об этом 24 апреля говорится на сайте главы государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры” №561-ІХ, который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года”, – сообщили в Офисе президента.

Закон регулирует особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Инициировать специальную процедуру должны не менее 150 депутатов.

Главное нововведение заключается в том, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, которые отклонил профильный комитет, а внефракционный депутат – на рассмотрении одной неучтенной поправки (согласно действующей редакции закона о регламенте, Рада должна голосовать по каждой поправке, если на этом настаивает ее автор, количество правок не ограничено).

В законе также четко зафиксировано время, которое дается депутатам на обсуждение правок в сессионном зале, – от одной до двух минут.

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в свой регламент. Закон “О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры”, который должен остановить “поправочный спам”, поддержало 242 депутата. Оппозиция его раскритиковала. Фракции “Батьківщина”, “Европейская солидарность”, “Голос” и группа “За майбутнє” не дали за закон ни одного голоса.