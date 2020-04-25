США не оставляют попыток купить Гренландию

25.04.2020, 2:54, Новости дня

Соединенные Штаты выделят 12 миллионов долларов Гренландии. Такое заявление сделал Госдепартамент. Там поспешили заверить, что речь не идёт о попытке купить остров. Однако многие вспомнили, что Дональд Трамп уже приценивался к этой арктической территории.

12 миллионов долларов — на развитие Гренландии, а заодно на укрепление присутствия в Арктике. В Госдепартаменте заявляют, что США вот уже полтора века являются арктической страной — с момента покупки Аляски у Российской империи.

"Наша цель — стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии. Уже по этой причине мы хотим усилить наше присутствие в регионе. Это старая добрая дипломатическая традиция, если можно так выразиться. И в рамках этих усилий мы разработали, консультируясь с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования в размере 12,1 миллиона долларов, чтобы как бы дать толчок этим новым начинаниям возрождению, если хотите, нашего взаимодействия с Гренландией. Этот пакет включает определенную помощь в нескольких различных областях", — отметили в Госдепе.

Крупнейший в мире остров — это автономная территория, входящая в состав Датского королевства. Гренландия расположена между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Местные политики отнеслись к американской помощи насторожённо.

"Мы приветствуем желание американцев инвестировать в Гренландию. Но важно убедиться, что это не делает Гренландию должником Соединенных Штатов. Мы скептически относимся к их намерениям", — заявил Ая Хемниц Ларсен, член парламента Дании от Гренландии.

Два миллиона квадратных километров Гренландии населяют всего 57 тысяч человек, главным образом — эскимосы-инуиты. Их лидеры не раз говорили, что остров не продается.

Между тем, такие идеи открыто звучали меньше года назад. Дональд Трамп обмолвился, что заинтересован в покупке этой части территории Дании. Потом долго оправдывался, что его не так поняли.

"С Гренландией — это была просто идея. Просто мысль такая пришла. Теперь мне говорят, что это было абсурдно, и говорят это в очень неприятной, очень саркастической манере. А я отвечаю: мы это сделаем в другой раз. Мы поедем в Данию. Я люблю Данию. Я там был. Честное слово, мы всё решим", — сдал назад президент США.

В Госдепе уверяют, что о покупке Гренландии Вашингтоном речь не идет. А еще — что новый пакет помощи острову направлен на противодействие растущему китайскому и российскому влиянию в Арктике.

"У Соединенных Штатов слабые позиции в Арктике. За последние 10-12 лет РФ и Китай по-своему усилили свое присутствие в регионе. РФ увеличила военное присутствие, в то время как Китай усилил экономическое и дипломатическое присутствие. И я думаю, что у американской администрации, которая так сосредоточена на соперничестве великих держав, это вызывает естественное беспокойство — ведь, возможно, РФ и Китай воспользовались пассивностью Штатов", считает Джон Рабек-Клемменсен, преподаватель Датского Королевского военного колледжа.

"Это все-таки территория НАТО фактически. Наше военное там присутствие минимально. Там существует американская военная база, точнее база НАТО, пока никто, даже сторонники независимости Гренландии, не говорят о том, чтобы вывести эту базу с этой территории", — поясняет Борис Межуев, политолог.

Вывести откуда-то американскую военную базу — задача едва ли выполнимая: тому пример Куба или Япония. Да и на Гренландию Штаты давно положили глаз.

"У США там существуют построенные замороженные 4 тысячи километров подземных путей для передвижения ракет, в т.ч. с ядерными боеголовками. США заинтересованы это хозяйство реанимировать. У Гренландии очень существенные запасы редкоземельных элементов. В торговой войне с Китаем у США появится мощный козырь. В начале доллар, а потом накладывается железная рука. В ситуации с Гренландией нет даже смущения. Они вынашивают этот план с 1867 года, когда впервые рассматривался вопрос о приобретении Гренландии", — уверен Евгений Бень, публицист, политолог

Три четверти территории Гренландии покрыто ледяным щитом, который скрывает природные богатства. Опытный бизнесмен Дональд Трамп, похоже, решительно намерен до них добраться. Ведь Гренландия — ближе и доступнее, чем Луна, которая тоже стоит в американских планах.