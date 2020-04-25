 

Константину Ярошенко отказано в досрочном освобождении

25.04.2020, 2:54, Новости дня

Адвокат россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что администрация тюрьмы города Данбери (США, штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика об отказе на его просьбу о досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса.

Также Алексей Тарасов отметил, что медперсонал тюрьмы, где содержится российский летчик, до сих пор не взял у него тест на коронавирус, несмотря на симптомы простуды, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, отбывающий тюремное заключение российский летчик сообщил, что его сокамерник умер от вызванного коронавирусом заболевания. Также Константин Ярошенко считает, что сам он тоже заражен, он пожаловался на симптомы и был направлен на обследование. По словам пресс-секретаря генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского, Ярошенко рассказывал, что коронавирусом заразились все, кто находился в камере.

 

Ранее защита добивалась освобождения россиянина в связи с коронавирусной пандемией и в связи с тем, что он уже отбыл более половины срока, передает ТАСС. В поданном в начале апреля прошении подчеркивалось, что Константина Ярошенко нужно освободить в связи с тем, что после вынесения ему приговора возникли обстоятельства, представляют угрозу для здоровья и жизни россиянина. Полученный от администрации пенитенциарного учреждения защита намерена обжаловать в Федеральном бюро тюрем.



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