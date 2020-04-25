Глава Минэкономразвития оценил ежедневные потери экономики России от коронавируса в 100 млрд рублей

25.04.2020, 2:30, Разное

Российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-24».

«Мы в ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несем. Это совокупные издержки экономики», — сказал Решетников.

По его оценкам, дефицит бюджета в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП. Центробанк сегодня прогнозировал его снижение на 4-6%. Министр при этом подчеркнул, что власти выполнят все социальные обязательства перед населением — вне зависимости от ситуации на нефтяных рынках.

Решетников утверждает, что предпринятые в РФ меры поддержки экономики в условиях пандемии сопоставимы со средним уровнем развивающихся и европейских стран. Глава Минэкономразвития объяснил, что дефицит федерального бюджета власти будут закрывать за счет накопленных резервов и заимствований. Он также напомнил, что бизнес может рассчитывать на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам.

В конце февраля министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ из-за коронавируса теряет млрд рублей в день. В качестве основной причины он называл снижение товарооборота с Китаем.

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