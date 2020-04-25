Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов за передачу личных данных пользователей

25.04.2020, 2:16, Новости дня

Федеральный суд США подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США о взыскании с Facebook штрафа в размере 5 млрд долларов в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.

Федеральный суд США постановил, что благодаря вынесенному решению о денежном взыскании с Facebook компания будет обязана «соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать значительно большую прозрачность и подотчетность в отношении решений своих руководителей, касающихся конфиденциальности», передает ТАСС.

В заявлении ФКТ отмечается, что Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США удовлетворена решением суда. «Как отметил суд, историческое решение о штрафе в 5 млрд долларов на сегодняшний день остается крупнейшим денежным штрафом, который Соединенные Штаты получали в интересах ФКТ, и вторым по размеру вообще», – отметили в ФКТ.

Напомним, в январе Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter. В феврале суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей из-за отказа предоставить сведения о локализации данных российских пользователей.