 

Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов за передачу личных данных пользователей

25.04.2020, 2:16, Новости дня

Федеральный суд США подтвердил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США о взыскании с Facebook штрафа в размере 5 млрд долларов в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.

Федеральный суд США постановил, что благодаря вынесенному решению о денежном взыскании с Facebook компания будет обязана «соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать значительно большую прозрачность и подотчетность в отношении решений своих руководителей, касающихся конфиденциальности», передает ТАСС.

В заявлении ФКТ отмечается, что Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США удовлетворена решением суда. «Как отметил суд, историческое решение о штрафе в 5 млрд долларов на сегодняшний день остается крупнейшим денежным штрафом, который Соединенные Штаты получали в интересах ФКТ, и вторым по размеру вообще», – отметили в ФКТ.

Напомним, в январе Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter. В феврале суд оштрафовал Facebook на 4 млн рублей из-за отказа предоставить сведения о локализации данных российских пользователей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Отказ от глютена и молока не облегчает симптомы аутизма

20.02 / Меркель: стрельба в Ханау, по-видимому, была обусловлена расистскими мотивами

10.03 / Умер актер сериала «Ликвидация»

13.02 / Европейцы начали разрабатывать собственный истребитель пятого поколения

25.02 / На Восточном запланировали отдельный стартовый стол для ракет «Союз-5» и «Союз-6»

06.04 / Путин запланировал совещание с губернаторами по коронавирусу

07.02 / В Бундестаге призвали Европу выступить против санкций США

10.02 / “Заблокировать Telegram получилось не везде”. Российские операторы рассказали о тестировании “суверенного Рунета”

11.02 / Гаджеты: Новая уязвимость Android связана с Bluetooth

03.03 / “Динамо” победило “Колос” и вернулось на второе место в УПЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска