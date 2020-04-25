США могут скупить акции энергетических компаний
25.04.2020, 2:00, Новости дня
Федеральные власти США допускают возможность скупки акций энергетических компаний, оказавшихся в тяжелом положении. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиным в Белом доме, сказал, что намерен оказать помощь отрасли. Он предположил, что федеральные власти могут закупать горючее, а также покупать авиабилеты для удовлетворения потребностей, которые возникнут в будущем. Мнучин добавил: «Мы рассматриваем все возможные альтернативы».
Энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители и пандемии.
Президент Трамп сообщил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это ныне делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.
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