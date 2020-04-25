 

США вывезли американцев с Кубы

25.04.2020, 2:00, Новости дня

Около 300 граждан США были эвакуированы с Кубы. Они оказались не в состоянии покинуть Кубу в результате прекращения регулярного авиасообщения.

По сообщению авиакомпании Delta Airlines, самолеты которой совершили два чартерных рейса, они доставили в Майами из Гаваны 313 человек.

Посольство США на Кубе сообщило, что продолжит изыскивать возможности репатриации в Соединенные Штаты американских граждан, желающих вернуться домой. Однако пока новые чартерные рейсы не запланированы.

Куба прекратила авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.



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