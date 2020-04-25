Le Monde – в Бразилии копают могилы впрок — больницы не справляются с эпидемией COVID-19

25.04.2020, 1:51, Новости дня

Система здравоохранения Бразилии оказалась не готова к борьбе с коронавирусом, а президент Жаир Болсонару считает его «небольшим гриппом» и отказывается вводить национальный карантин, пишет Le Monde. Местные власти готовятся к пику эпидемии: в Сан-Паулу расширяют кладбища и подготавливают тысячи новых могил, а хоронить будут без свидетелей и круглосуточно во избежание пробок.



Reuters

Эпидемия коронавируса в Бразилии продолжает развиваться, а система здравоохранения страны не имеет возможности справиться с этой проблемой, пишет Le Monde. 23 апреля от болезни погибло 3313 человек (резкий скачок после 407 смертей накануне), при этом подтверждены случаи заражения у 49 492 человек. Однако многие не верят официальным цифрам: тестировать не успевают ни живых, ни мёртвых, а некоторых жертв COVID-19 определяют с 20-дневным опозданием. По обнародованным в прессе предположениям, настоящее число инфицированных может быть в 15 раз больше, чем в правительственных сводках, а число умерших от нового вируса в худшем случае могло уже превысить порог в 15 тыс. человек.

Хотя пик эпидемии ожидается только в мае, всё государство уже пострадало: крупные города на юге — Сан Паулу и Рио-де-Жанейро, где проживала половина погибших, а также штат Пернамбуку и Амазония. В этих регионах больницы уже полностью или почти заполнены, а уровень занятости реанимаций часто превосходит 70—80%. Одних это пугает, других заставляет плакать от ярости и отчаяния. «Мы на грани варварства», — со слезами на глазах заявил в интервью мэр Манауса Артур Вирджилио Нето. В самом большом городе Амазонии количество погребений увеличилось втрое, общие могилы роют экскаваторами. В переполненных больницах тела размещают в коридорах, а престарелых пациентов отправляют умирать дома.

Везде ведётся охота за кроватями, погоня за вентиляторами. Как рассказал изданию хирург из городе Форталеза, это «ежедневная борьба». По его словам, в их центральной больнице все места в палате интенсивной терапии заняты, все респираторы используются. Для больных коронавирусом выделили целый этаж, однако 48 пациентов всё равно на днях ждали своей очереди. «В таком ритме мы не протянем и две недели», — подчёркивает врач. По крайней мере, здесь хватает перчаток и масок: президент профсоюза трудящихся в Сан Паулу возмущается, что в местной больнице большей части персонала не досталось средств защиты, и они вынуждены использовать дождевики и пакеты для мусора.

«Мы совсем не готовы к борьбе с эпидемией», — приводит французская газета сожаления Лижии Баия, эксперта по здравоохранению в Федеральном университете Рио-де-Жанейро. По словам специалиста, в стране существуют десятки миллионов свободных коек в реанимации, но «половина из них в частных клиниках, недоступных для подавляющего большинства населения». Согласно анализу Национального института статистики, в среднем жителю Бразилии приходится проехать 155 км, чтобы получить полноценное лечение от коронавируса, а в лесах Амазонии это расстояние может достигать 400—500 км.

Лижия Баия считает, что «коронавирус показал провал демократической системы» Бразилии. По её мнению, за 30 лет с момента свержения диктатуры правительство никогда на самом деле не финансировало создание эффективной системы государственного здравоохранения для помощи бедным и темнокожим — тем, кто станет первыми жертвами во время эпидемий. «Она работает в первую очередь для богатых. А наша демократия не гарантирует социальные права», — считает эксперт.

В то же время, как отмечается в статье, ультраправый президент Жаир Болсонару называет коронавирус «небольшим гриппом» и, несмотря на разворачивающуюся драму, продолжает настаивать на возвращении к нормальной жизни. В конце каждой недели он встречается с толпой народу, нарушая элементарные санитарные правила: обнимает прохожих, пожимает руку старушке, чихает прямо на своих сторонников во время речи. За это его прозвали Капитан Коронавирус.

Не внушает доверия и новый министр здравоохранения страны Нельсон Тейч, назначенный на место внезапно уволенного президентом на прошлой неделе Луиса Энрике Мандетта. Глава Минздрава отменил ежедневные пресс-конференции, а его покорность Болсонару никого не убеждает даже в правительстве.

К счастью, пишет издание, с середины марта большинство бразильских штатов ввели режим самоизоляции с более или менее жёсткими правилами. Тем не менее его эффективность вызывает сомнения: только каждый второй бразилец сидит дома на карантине, в рабочих кварталах практически отсутствует контроль со стороны властей, поэтому количество людей на улицах практически не уменьшилось. Более того, под давлением исполнительной власти и деловых кругов 10 из 27 штатов уже приняли меры по облегчению и без того слабого и частичного карантина. Готовясь к худшему, администрация Сан-Паулу срочно заказала подготовить ещё 13 тыс. новых могил, закупить 38 тыс. дополнительных погребальных урн и построить новые кладбища. Чтобы избежать пробок, хоронить теперь будут без сопровождающих и при необходимости по ночам, отмечает Le Monde.