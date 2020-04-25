Пандемия коронавируса. В Испании не было “нулевого пациента” – исследование

25.04.2020, 1:42, Новости дня

Коронавирус попал в Испанию в феврале, при этом “нулевого пациента” в стране не было. К такому выводу пришли ученые Института здоровья Карлоса III в Мадриде, сообщило издание El País 23 апреля.

Исследователи проанализировали первых 28 вариантов генома коронавируса, расшифрованных в стране, и установили, что заражения не ведут к какому-то одному человеку. Все испанские геномы коронавируса принадлежат к трем основным вирусным семействам: S, G и V.

Ученые выяснили, что коронавирусы семейства S циркулировали в Испании примерно с 14 февраля, семейства G – с 18 февраля. Коронавирус группы S, вероятно, попал из Китая в Нидерланды, а оттуда распространился по Европе. Следы вируса семейства G были обнаружены в Англии и Германии. Как в Испании появился коронавирус семейства V, ученые пока не установили, отметило издание elEconomista.

Генетик Фернандо Гонсалес Канделас сказал El País, что было не менее 15 различных путей проникновения вируса в Испанию.

“Это похоже на то, что происходило в других странах, таких как США и Исландия, где также были обнаружены множественные вирусные проникновения… “Нулевого пациента” не существует”, – сказал он.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 1 февраля – у немецкого туриста, который отдыхал на острове Гомера, входящем в архипелаг Канарских островов. Второй случай – 10 февраля у гражданина Великобритании, который находился в Пальма-де-Мальорка. Но поскольку они были единичными, 23 февраля органы здравоохранения объявили, что в Испании коронавируса нет. Однако новое исследование Института здоровья Карлоса III показывает, что это было не так.

Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом и третье – по числу летальных случаев. По состоянию на 24 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена у 219 764 жителей Испании, 22 524 человека умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,79 млн человек, более 195,9 тыс. из них скончались, 781,3 тыс. выздоровели.