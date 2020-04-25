“Есть дипломаты, а есть политики”. Арахамия объяснил свое заявление, что Грузия – “не США”

25.04.2020, 1:42, Новости дня

24 апреля в перерыве программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил свое заявление, сделанное накануне по поводу отзыва Грузией своего посла из-за возможного назначения вице-премьер-министром Украины бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Днем Арахамия заявил, что Грузия – “страна рядом, которая значительно меньше”. “И когда у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: “У вас будут дипломатические проблемы”, – отмечал нардеп.

В студии “Свободы слова Савика Шустера” он заявил, что “есть дипломаты, а есть политики”.

“И вот я как политик – я не дипломат – считаю, и это полностью искреннее заявление, что никто не должен оказывать любое давление относительно нашего суверенитета и назначений, которые мы делаем как страна. Нет ни одной страны, будь то Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, которая будет нам диктовать, кого нам назначать, а кого не назначать”, – подчеркнул Арахамия.

24 апреля стало известно, что МИД Грузии отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Дипломат сказал, что Грузия может расценить назначение Саакашвили как недружественный и неприемлемый шаг со стороны стратегического партнера. Он отметил, что Саакашвили “признан грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск”, и высказал надежду, что в Украине учтут этот факт.

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине.

После смены власти против Саакашвили открыли несколько уголовных дел, в том числе по статьям о завладении чужим имуществом и злоупотреблении служебным положением. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

Саакашвили утверждал, что за его преследованием на родине стоит экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили. “Он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней”, – сказал экс-президент Грузии в июне 2018 года.

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и в том же году потерял грузинское. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу. В мае 2019 года после избрания главой государства Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” сообщили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля.