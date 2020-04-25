В Испании выясняют, как вирус проник в страну

25.04.2020, 1:40, Новости дня

Испанские медики отмечают — рост инфицированных снижается. А учёные опубликовали сенсационные заявления: COVID-19 в страну мог попасть не из Китая. Всего насчитали 15 вероятных способов. Нулевого пациента в Королевстве не было, показали предварительные исследования.

Эту новость главное не переоценить, позитивные тенденции наконец-то появились — уверяют в Минздраве страны. Число погибших стабильно снижается. Как и давление не только на отделения реанимации, но и общие палаты. Поступающих с коронавирусом наконец-то становится меньше.

Учёные национального центра микробиологии института здравоохранения опубликовали предварительный результат своего расследования, которое проводят с начала эпидемии. Вирусологи изучили биоматериал большого числа заболевших. На основании этого сделан сенсационный для страны вывод — предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля и исключает наличие нулевого пациента.

Учёные считают, что вирус мог попасть в страну пятнадцатью различными путями. В данном случае, речь идёт о контактах с зарубежьем — Китаем и Европой. Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной.

Исследованием проанализированы первые 28 последовательностей всего генома SARS-CoV-2, полученных от пациентов в Испании, и оно показывает, что большинство из них принадлежат к семействам G и S-это связано с выявленным 28 января случаем в Шанхае.

И вот здесь рано ставить точку: шанхайский тип коронавируса попал в Испанию отнюдь не из Китая. Проведя свои расчёты, учёные установили, что массовый всплеск COVID-19 произошёл сначала в Валенсии. А вот как она попал туда? После публикации нового доклада местные СМИ выносят новость в заголовки Валенсия стала воротами коронавируса в стране. И не зря.

Довольные, ничего не подозревающие фанаты одноименного футбольного клуба на площади у миланского собора. Снимают блог о путешествии по городу после матча с итальянской Аталантой. 19 февраля. Спустя несколько дней вернутся назад в Испанию. Где в Валенсии случится пока что первый летальный исход от коронавируса в стране, а 35 процентов футболистов клуба заболеют. А в самой автономии рост пойдёт в геометрической прогрессии.

Доклад учёных Испании совпадает с данными мэра итальянского города Бергамо. Тот самый матч стал биологической бомбой для страны. 40 тысяч фанатов, которые посетили стадион могли были заражены. Ведь тогда официально никто не знал, что вирус уже распространяется.

Этап номер два в борьбе с эпидемией. Начнётся, как ожидают, в мае. Но вопросы у общества остались ещё к номеру один. Официально на материковой части Испании первый случай появился в Барселоне 25 февраля. Женщина прилетела все из той же Италии. При этом в Барселоне обстановка стала ухудшаться лишь после взрывного всплеска коронавируса в Мадриде. Или власти скрывали статистику, или не предавали значения рекомендациям эпидемиологов. Массовые мероприятия 8 марта в стране не были отменены. И это уже точно стало ещё одной инфекционной бомбой внутри Испании. После которой спустя неделю и ввели режим ЧП государственного масштаба.

Опубликованные исследования добавляют не только негативные точки зрения, но и позитивные прогнозы. Ряд учёных считает, что если вирус появился раньше в Испании, то значит, и количество уже переболевших людей должно быт больше. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу могут только тесты, которых с каждым днём проводят все больше.