 

Румынию сотрясли подземные толчки

25.04.2020, 1:40, Новости дня

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5, подземные толчки были зафиксированы в уезде Вранча. Очаг сейсмического события залегал на глубине 23 километра.

К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало. Колебания почвы ощутили не только в столице страны Бухаресте, но и в соседней Молдавии, передает РИА Новости.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самой сейсмоопасной территорией Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте. Тогда жертвами удара стихии стали около 1,5 тысячи человек.



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