 

В Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом

25.04.2020, 1:15, Разное

За сутки в Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Среди новых жертв COVID-19 — пациенты в возрасте от 34 до 92 лет. Самый молодой из них был госпитализирован с двусторонней нижнедолевой пневмонией, он также страдал сахарным диабетом. У остальных пациентов также были сопутствующие заболевания, среди которых хронический пиелонефрит, вирусный гепатит и лейкоз.

Таким образом, по всей РФ умерли 656 граждан, у которых медики выявили ранее неизвестную инфекцию. Из них 366 человек были пациентами московских коронавирусных стационаров. Всего на сегодняшний день в стране более 68,5 тысячи заболевших COVID-19.

Для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве, как и в большинстве других регионов, до конца апреля ввели режим всеобщей самоизоляции. По мнению главы Роспотребнадзора, ограничительные меры следует продлить как минимум еще на две недели.

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Источник: Новая газета



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