Российские НКО объединяются для борьбы с коронавирусом

25.04.2020, 1:06, Разное

Все вместе они будут привлекать средства и осуществлять закупку расходных медицинских материалов в больницы, принимающие пациентов с COVID-19, а также питания для врачей.

«Что делать» — кампания по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Проект объединяет справочный сервис для пациентов «Просто спросить о COVID-19», базу знаний для врачей и программу поддержки больниц.

Как будет выглядеть сотрудничество. Больницы оставляют заявку на помощь на сайте «Что делать» и прикладывают список потребностей. После чего «Не напрасно» дополняют этот список в соответствии с чек-листом, разработанным вместе ведущими врачами-реаниматологами России, — что обязательно должно быть в реанимации для оказания помощи пациентам с COVID-19. «Не напрасно» составляет смету, а после вместе с фондами-партнерами распределяет усилия по поиску всего необходимого, привлечению компаний-доноров и сбору средств, закупкам, логистике, поставкам и т.д. Таким образом, поиск и приобретение всего необходимого будут происходить более оперативно, чем если бы организации действовали в одиночку.

Директор по развитию Фонда профилактики рака «Не напрасно» Зоя Попова: «Объединившись, благотворительные организации, помогающие больницам и врачам во время пандемии, смогут рационально распределять ресурсы, координировать деятельность, вместе привлекать средства в борьбе с COVIND-19” и для помощи тем, кто сейчас в ней нуждается.»

Исполнительный директор Фонда профилактики рака «Не напрасно» Илья Фоминцев: «Сейчас мы вместе с компаниями-донорами доставили в больницы Петербурга защитные материалы и оборудование для помощи пациентам в реанимации общей стоимостью около 23,7 млн руб. Это тот минимум, который необходим врачам для спасения пациентов с коронавирусом ежедневно. Мы проделали большую работу, и это только начало. Представьте, сколько мы сможем сделать, объединившись!»

Для обеспечения прозрачности работы каждой из организаций фонды используют сайт проекта «Что делать», а также собственные медиаресурсы, где регулярно публикуются отчеты организаций и последние новости антиковидной кампании. Фонд «Не напрасно» регулярно публикует новости о новых поставках в больницы в рамках антиковидной кампании на сайте «Что делать». Там же больницы, нуждающиеся в помощи, могут заполнить заявку и ознакомиться с чек-листом для реанимаций.

О Фонде профилактики рака «Не напрасно»

Фонд профилактики рака «Не напрасно» — некоммерческая организация, продвигающая идеи доказательной медицины и первичной профилактики злокачественных образований. Фонд также внедряет систему онкоскрининга, новых методов диагностики рака, а также повышает качество медобразования и просвещения. Фонд был основан в 2010 году. Сооснователь и исполнительный директор фонда — Илья Фоминцев, хирург-онколог, выпускник медицинского факультета Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва (2002) и кафедры онкологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (2004).

Среди основных направлений работы Фонда «Не напрасно»: онлайн-сервис для онкобольных и их близких «Просто спросить», благотворительная грантовая программа для талантливых онкологов Высшая школа онкологии, а также экспертная информационная система оценки показаний к скринингу и раннему выявлению рака основных локализаций Screen 2.0

Контакты для связи

Анна Вознюк, директор по стратегическим коммуникациям

e-mail: [email protected]

Тел.: +7 (931) 306 0470

Дарья Семеина, специалист по коммуникациям

e-mail: [email protected]

Тел.: +7(981)188-07-38

О Благотворительном фонде помощи взрослым “Живой”

Фонд “Живой” – некоммерческая организация, основанная в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет. Фонд помогает людям, имеющим тяжелые заболевания, в получении лечения и реабилитации в российских клиниках, получении “второго мнения” от ведущих врачей. Кроме того, фонд оказывает регулярную поддержку российским клиникам, публикует и распространяет актуальную информацию по лечению онкологических заболеваний, помогает клиникам в оснащении реанимаций необходимым оборудованием и расходными материалами. Территория работы фонда – вся Россия. За 10 лет существования фонда тысячи людей со всей РФ получили помощь и поддержку.

Контакты для связи

Ксения Косякина, координатор фонда

e-mail: [email protected]

Тел.: +9 (929) 916-10-16

Екатерина Кузнецова, PR и фандрайзинг

e-mail: [email protected]

Тел.: +9 (916) 457-29-66

О благотворительном фонде «Правмир»

Благотворительный фонд «Правмир» помогает взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями получить лечение, обследования, лекарства и реабилитацию, которые не оплачиваются государством. Фонд также оказывает юридическую поддержку социально незащищенным гражданам в трудной жизненной ситуации.

Контакты

Анна Ломагина, PR-директор

[email protected]

+7 916 121 76 89

Благотворительный фонд AdVita

Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям, которые лечатся от рака в клиниках Петербурга, и онкологическим отделениям больниц. Фонд оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга, оборудование и расходные материалы к нему. В 2019 году финансовую адресную помощь получили 577 человек из 74 регионов РФ и несколько онкологических стационаров.

Наша задача – сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Мы помогаем на всех этапах: от постановки диагноза до завершения лечения.

Контакты:

Юлия Паскевич, руководитель PR-отдела

тел.: 8-911-248-92-37

[email protected]

О Фонде «Лавка Радостей»

Фонд поддержки социальных программ и инициатив «Лавка Радостей» осуществляет многоуровневую и разностороннюю помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также поддерживает благотворительные проекты некоммерческих организаций. Подробно о деятельности Фонда «Лавка Радостей» : https://lavkafond.ru/

Программа Феникс. Помощь людям, пострадавшим от пожара и иных стихийных бедствий. В рамках этой программы мы открыли компанию по привлечению средств на помощь больницам и врачам борющимся с COVID 19.

Контакты:

Надежда Полякова, исп. директор

8(965)218-74-91

[email protected]

Иванна Комарова, координатор фонда

8(963)755-09-35

[email protected]