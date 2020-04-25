Построенный Минобороны медцентр в Одинцово поможет в борьбе с коронавирусом

25.04.2020, 0:50, Разное

В медцентре завершены чистовые отделочные работы, выполнено благоустройство территории. “На объекте максимальная строительная готовность”, – подчеркнули в военном ведомстве.

Старт работе центра дал министр обороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией задействованы колоссальные мощности: более 30 тысяч человек и четыре тысячи единиц военной и специальной техники. Их действия координирует штаю военного ведомства.

Для более эффективной борьбы с эпидемией Минобороны наладило постоянный контакт с органами исполнительной власти. Главное в работе военных – сохранить жизнь и здоровье людей, подчеркнул Шойгу.

“Проводится превентивное тестирование военнослужащих и гражданского персонала на наличие новой инфекции. Помощь оказывается всем, у кого есть признаки острых респираторных заболеваний, и тем, кто с ними контактировал. К приему инфицированных больных уже подготовлено 32 госпиталя, – сказал министр.

Принимать работу военных строителей прибыл глава Московской области Андрей Воробьев. “Очевидцы говорят, что губернатор не скрывал своего удивления, разглядывая новый военный медцентр”, – пишет “Комсомольская правда”.

По словам главы региона, основные усилия направлены на увеличение количества коек, причем реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны реализует масштабную программу по всей России, и помимо Одинцова большой медицинский центр скоро появится в Подольске, отметил Воробьев.

Специалисты военного ведомства потрудились на славу. В короткие сроки они с нуля построили комфортабельный комплекс и подключили необходимое для лечения больных коронавирусной инфекции аппаратуру: оборудование для рентгена и УЗИ, для эндоскопии и анестезиологии, гематологические анализаторы, а также компьютерный томограф и аппараты искусственной вентиляции легких.

Комплекс оснащен функциональными медицинскими кроватями, мебелью и средствами для транспортировки пациентов. Кстати, толщина стен здания – до полуметра, поэтому медцентру не страшны даже самые лютые морозы.

Организована и специальная система и питания. Еда будет подаваться больным через специальный шлюз. “Медсестра открывает дверцу, ставит в шлюз пищу, там она обеззараживается от вирусов и бактерий специальным светом, после чего звучит сигнал. Только тогда пациент сможет открыть шлюз со своей стороны”, – рассказал руководитель нового комплекса капитан медицинской службы Евгений Ланкин.

К приему первых 100 пациентов комплекс в Одинцово полностью готов. Персонал медцентра состоит из 131 человек, костяк коллектива – 27 врачей высочайшего класса. По словам начальника приемного отделения Ивана Гончара, в медцентре есть все необходимое для лечения коронавирусной инфекции.

“Можно смело добиваться отличных результатов”, – отметил он.

Всего Минобороны построит 16 медицинских центров. Все они должны быть введены в эксплуатацию до 15 мая, уточнил Сергей Шойгу.

В медцентрах будут работать более 400 военных врачей, 950 человек из числа среднего персонала и 800 – из младшего. Часть специалистов уже прошла обучение на базе санкт-петербургской Военно-медицинской академии.

В центры уже поставлено около 500 тысяч единиц медтехники, рассказала заместитель гендиректора ГУОВ Минобороны России Лариса Леонтьева. “Мебель российская, а современная техника собрана со всего мира, подключена и обслужена. Все подбиралось таким образом, чтобы служило долго”, – рассказала она.

Новое медучреждение усилит уже существующую военно-медицинскую систему региона: “Наши специалисты создали совместно с учёными МГТУ имени Н.Э. Баумана инновационный прибор “Плазменный поток”. Этот уникальный аппарат уже доказал высокую эффективность, – сообщил ранее начальник 3-го Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске доктор медицинских наук, генерал Александр Есипов, – раненные в бою солдаты, которых лечат с помощью этого прибора, в полтора-два раза быстрее выздоравливали и становились в строй”.

Новый прибор важен и для гражданских, поскольку может применяться и для лечения коронавирусных больных.