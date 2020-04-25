НАСА представило Трампу разработки для борьбы с COVID-19

25.04.2020, 0:42, Новости дня

Президент Дональд Трамп днем встретился с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), чтобы проанализировать «невероятные варианты борьбы с COVID-19», предложенные агентством после того, как президент обратился ко всему федеральному правительству с призывом принять участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Совещание прошло в Белом доме. Глава НАСА Джим Брайденстайн продемонстрировал президенту образцы продуктов, произведенных с использованием самых современных космических технологий НАСА, включая аппарат вентиляции легких VITAL, устройство под названием АМБУстат и кислородную палатку – медицинское устройство для дыхательной поддержки новорожденных.

Медицинские изделия, произведенные по технологиям НАСА, демонстрируют практические преимущества практические преимущества, которые НАСА предоставляет американцам как на Земле, так и за ее пределами.

Аппарат искусственной вентиляции легких, получивший название VITAL (Ventilator Intervention Technology – Интервенционная технология ИВЛ), был разработан инженерами Лаборатории реактивных двигателей НАСА в Южной Калифорнии для того, чтобы решить проблему с дефицитом аппаратов ИВЛ в США. При производстве VITAL требуется меньшее количество деталей, чем для сборки традиционных аппаратов ИВЛ. Аппарат, разработанный НАСА, дешевле в производстве и более надежен из-за меньшего количества деталей и их сложности.

Перед встречей с представителями НАСА, президент написал в "Твиттере", что США отправят аппараты ИВЛ и наборы для тестирования коронавируса в Эквадор, Гондурас и Сальвадор. Президент рассказал о своем телефонном разговоре с Ленином Морено, президентом Эквадора.

Эквадор – южноамериканская страна, сильно пострадавшая от пандемии COVID-19. Вспышка заболевания в Гуаякиле привела к кризису местной системы здравоохранения. Трамп также пообещал Морено, что Вашингтон поможет Эквадору справиться с возникшими трудностями другими способами.

Дональд Трамп пообещал поддержку президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу, который обратился к США за помощью. Эрнандес сообщил в пятницу о своем разговоре с Трампом. Речь, по его словам, шла об облегчении бремени задолженности развивающихся государств. Президент Гондураса обратился за финансовой помощью к Всемирному банку, Межамериканскому банку развития и Международному валютному фонду.