Politico – коронавирус унесёт больше жизней республиканцев — и это грозит Трампу проблемами

25.04.2020, 0:31, Новости дня

По прогнозам исследователей, коронавирус может повлиять на предвыборную борьбу в некоторых американских штатах. Как пишет Politico, эпидемия грозит более высокой смертностью сторонникам Республиканской партии, потому что среди них присутствует больше пожилых людей — и Дональд Трамп может ощутить нехватку их поддержки на президентских выборах грядущей осенью.



Reuters

Согласно новому анализу, высокая смертность от коронавируса может изменить политическую обстановку в американских штатах, в которых ведётся предвыборная борьба, не в лучшую сторону для президента Дональда Трампа, пишет Politico.

Исследователи из академических кругов, публикующиеся в малоизвестном журнале «Административная теория и практика», пришли к выводу, что с учётом прогнозируемых десятков тысяч смертей от вируса, одного только демографического сдвига может быть достаточно, чтобы осенью критически важные для выборов штаты оказались на стороне Джо Байдена.

«Пандемия нанесёт больший ущерб консервативному электорату на пути к этим выборам — и это просто расчёт, исходящий из возраста, — считает ведущий автор и профессор Техасского университета Эндрю Джонсон. — Вирус убивает больше пожилых избирателей, и во многих штатах это ключ к победе Республиканской партии».

Джонсон и его коллеги Венди Поллок и Бет М. Раухаус прогнозируют, что ещё до выборов в Мичигане и Северной Каролине могут умереть примерно на 11 тыс. больше республиканцев, чем демократов в возрасте 65 лет и старше. В Пенсильвании, если штат вернётся к использованию только социального дистанцирования для борьбы с инфекцией, может быть потеряно на 13 тыс. больше республиканцев, чем демократов в этой возрастной категории.

Исследование основано на ранних прогнозах смертности от CovidActNow.org, причём эти показатели на порядок выше тех, о которых до сих пор говорили в штатах, где ведётся предвыборная борьба. Из-за этого некоторые сторонние эксперты отнеслись к результатам исследования с долей скептицизма, отмечает издание. В одном из интервью Джонсон признал, что для исследования использовались высокие показатели, но, по его словам, прошло ещё не много времени, а смягчение карантинных мер может привести к росту числа случаев заражения и смертей.

Исследователь Брукингского института в области управления Уильям Галстон считает, что последствия достаточно значительны для того, чтобы повлиять на результаты выборов только в тех штатах, где преимущество республиканцев над демократами было невелико. Однако он пришел к выводу, что в исследовании есть смысл.

Анализ был проведён на фоне того, как действия Трампа в кризисе с коронавирусом заставляют всё больше пожилых сторонников американского президента отвернуться от него. Избиратели старшего возраста всегда голосуют особенно активно, и на протяжении большей части двух десятилетий их голоса обеспечивали республиканцам перевес на выборах.

Согласно последним опросам, значительное число пожилых людей по всей стране отдают приоритет победе над вирусом, а не возрождению экономики. Сам Трамп тоже начал признавать влияние своей политики на старшее поколение его сторонников. В среду президент поддержал через Twitter штаты, которые собираются ослабить или отменить карантинные меры. «Особая забота дана и всегда будет дана нашим любимым пожилым людям (кроме меня!), — добавил Трамп в своём сообщении. — Их жизнь будет лучше, чем когда-либо… МЫ ЛЮБИМ ВАС ВСЕХ!»

В конце прошлого месяца он уже говорил нечто подобное: «За пожилыми людьми будут присматривать, оберегая их и любя».

Исследователи по изучению смертности обнаружили, что вирус может нанести ущерб республиканцам по всей Флориде и Джорджии. Как сообщается в статье, в исследовании изучалась ожидаемая смертность в масштабах штата, что объясняет растущие прогнозы распространения вируса в густонаселённых городских районах, в которых проживает больше демократов.

Тем не менее есть и другие предостережения, помимо прогнозов по смертности, подчёркивает издание. Исследователи использовали национальные показатели смертности, потому что на начальном этапе смертность по штатам была незначительной. Также они подсчитывали процент избирателей по возрасту в масштабах страны, а не по штатам. При этом эксперты отмечают, что в таких местах, как Флорида, где Республиканская партия в большей степени полагается на пожилых избирателей, эффект может быть даже занижен, пишет Politico.