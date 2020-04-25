 

Die Welt – из-за коронавируса жителям «богатейшей страны мира» нечем платить по счетам

25.04.2020, 0:31, Новости дня

Эпидемия коронавируса в США приводит к экономическому спаду и безработице, что, в свою очередь, ухудшает финансовое положение многих американцев, пишет Die Welt. Издание отмечает, что, несмотря на статус самой богатой страны мира, благосостояние в США распределяется весьма неравномерно: в результате, многие американцы не имеют накоплений и в кризисные времена не могут оплачивать свои счета, накапливая, таким образом, долги.


Reuters

Финансовая ситуация многих американцев быстро ухудшается, пишет Die Welt. Почти каждый третий житель США сейчас испытывает трудности с тем, чтобы оплатить свои счета. Согласно данным опроса, проведённого институтом Pew Research, 32% американцев заявили, что останутся должны по платежам за апрель.

Издание напоминает, что в связи с кризисом из-за коронавируса в США резко выросла безработица, а эксперты предрекают серьёзный спад в экономике. При этом Die Welt отмечает, что ещё до начала эпидемии более половины американцев заявляли о том, что у них нет накоплений на случай непредвиденных финансовых осложнений.

Это контрастирует с общим представлением о том, что США являются богатейшей нацией мира, отмечает Die Welt. Проблема заключается в том, что благосостояние распределяется неравномерно: согласно статистике за 2019 год, в стране насчитывалось около 18 миллионов долларовых миллионеров. Согласно данным Pew Research, лишь 47% населения США имеют финансовый запас прочности на чёрный день. При этом издание отмечает, что 24% взрослых американцев испытывают трудности с оплатой счетов даже не в кризисные времена.

По данным МВФ, в 2019 году частные задолженности граждан США составляли 76% от ВВП: для сравнения, в Германии этот показатель составляет 54% от ВВП, пишет Die Welt. Именно поэтому меры финансовой помощи правительства США были позитивно восприняты большинством населения. 



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