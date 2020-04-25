В Украине уволили глав налоговой и таможни, Шмыгаль обнародовал план снятия карантина. Главное за день

25.04.2020, 0:20, Новости дня

Кабмин уволил руководителей фискальных служб

Кабинет Министров Украины уволил Сергея Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы и Максима Нефьодова – с должности руководителя Государственной таможенной службы.

Нефьодов сообщил, что вместе с ним уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Шмыгаль представил план выхода из карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал пятиэтапный план по снятию карантина, введенного из-за коронавируса. Полная отмена карантина возможна, когда в Украине будут фиксировать лишь отдельные случаи заражения COVID-19 иностранного происхождения.

В связи с карантином украинские пенсионеры начали получать по 1000 грн доплаты, сообщили в Офисе президента Украины.

Число жертв коронавируса в мире достигло почти 195 тыс.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 24 апреля общее количество инфицированных в мире превысило 2,78 млн, из них почти 195 тыс. умерли, 766 тыс. выздоровели.

В США число жертв COVID-19 превысило отметку в 20 тыс. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных и умерших.

Черновол изменили меру пресечения

Экс-нардепу Татьяне Черновол, которую Госбюро расследований подозревает в причастности к смерти мужчины на пожаре в 2014 году, Киевский апелляционный суд сократил домашний арест с круглосуточного до ночного.

Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорива, который до этого был временно исполняющим обязанности главы ОГА.

Грузия выступила против возможного назначения Саакашвили в Кабмин Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером Украины по реформам. В посольстве Грузии в Украине назвали такой вариант развития событий “недружественным и неприемлемым шагом”. Это объясняется тем, что в Грузии Саакашвили признан виновным в ряде уголовных дел и объявлен в международный розыск.