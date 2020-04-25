Предполагаемый куратор генерала СБУ Шайтанова может быть связан с убийством чеченца в Германии и крушением MH17 – Bellingcat

25.04.2020, 0:20, Новости дня

Полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который, по данным Службы безопасности Украины, был куратором подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, опубликованном 24 апреля.

Как отмечает расследовательская группа, полковник ФСБ Игорь Егоров попал в поле зрения журналистов в ходе расследований о роли офицеров российской разведки в войне на Донбассе.

По информации Bellingcat, в 2014–2015 годах Егоров (также использовал псевдоним Игорь Семенов) часто ездил из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар и оккупированный Симферополь (как отмечают авторы, там расположены главные центры управления боевыми действиями на территории Украины).

В мае 2018 года, в ходе расследования деятельности другого российского разведчика – генерала ГРУ РФ Олега Иванникова, позывной Орион, – Bellingcat узнал о существовании куратора боевиков от ФСБ РФ с позывным Эльбрус. На основании перехватов телефонных разговоров, которые публиковала Международная следственная группа (JIT) по делу у крушении рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” на Донбассе, и ряда других свидетельств расследовательская группа приходит к выводу, что Эльбрус и Егоров – это один человек.

Так, маршрут следования Егорова часто совпадал с маршрутом Иванникова. Кроме того, оба использовали похожие методы прикрытия: заказывая билеты из Москвы в Ростов, Симферополь или Краснодар под настоящими именами, они иногда бронировали обратные билеты и на настоящее, и на вымышленные имена. Bellingcat полагает, что так сотрудники спецслужб пытались сбить со следа возможных преследователей.

“Наша гипотеза о том, что полковник Егоров на самом деле является Эльбрусом, получила новый импульс в ноябре 2019 года, когда JIT опубликовала ряд перехваченных телефонных звонков между боевиками, совершенных за несколько дней до крушения рейса MH17. В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли он с недавно прибывшим Эльбрусом. Боевик объясняет, что знал Эльбруса “по крымским событиям”, и называет его офицером из [спецподразделения ФСБ] “Вымпел”. Он также говорит, что у Игоря Эльбруса есть речевой дефект, который также можно услышать в аудиозаписи, опубликованной СБУ (на записи перехвата украинской спецслужбы слышно, что Егоров немного заикается. – “ГОРДОН”)”, – говорится в расследовании.

Как отмечает Bellingcat, роль Эльбруса-Егорова в крушении MH17 не ясна, однако тот факт, что он прибыл за несколько дней до того, как был сбит пассажирский самолет, “делает его интересным для JIT”.

Расследователи Bellingcat получили доступ к информации о поездках Егорова с 2011 года – всего он совершил 481 перелет. Некоторые из его поездок могут свидетельствовать о причастности к некоторым резонансным событиям и преступлениям.

Так, в 2016 году он несколько раз ездил в Черногорию, последний раз – за месяц до неудачной попытки госпереворота.

Кроме того, Егоров как минимум 11 раз летал в Германию (в основном, во Франкфурт, Мюнхен и Гамбург), где в августе 2019 года был убит чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. Bellingcat отмечает, что к подготовке убийства чеченского повстанца, которого Россия объявила террористом, причастности спецподразделение “Вымпел”. Егоров, который по имеющимся данным также служит в “Вымпеле”, по данным СБУ, готовил убийство другого чеченца – проживающего в Украине уроженца Чечни Адама Осмаева. Связаны ли эти эпизоды, пока неясно, пишет Bellingcat.

Согласно информации, которую получило немецкое издание Der Spiegel (партнер Bellingcat в этом расследовании), как минимум в последние месяцы за Егоровым следили европейские – в частности, французские и немецкие – спецслужбы, по всей видимости, после уведомления со стороны СБУ.

Запись полицейского оповещения, которая попала в распоряжение Der Spiegel, свидетельствует, что не позднее марта 2020 года французские правоохранительные органы уведомили коллег в Европе, чтобы за Егоровым “следили, но не арестовывали”. Французы также указывали, что проводится “международное уголовное расследование”.

Источники Bellingcat в Украине утверждают, что Киев потребовал ареста Егорова во время его последнего визита в Гамбург в феврале 2020 года, но Германия отказалась его задержать.В свою очередь источник в правоохранительных органах Германии заявил, что полковник ФСБ должен был быть арестован во время следующей поездки (он забронировал билет на 4 марта, обратный – на 9-е). Однако вечером 28 февраля Егоров отменил бронь на билеты из Москвы во Франкфурт. Сделал он это из-за утечки информации или из-за того, что европейские страны начали вводить ограничения на передвижения в связи с эпидемией коронавируса, неизвестно.

“Самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным”. Кто такой генерал-майор СБУ Шайтанов, обвиненный в работе на ФСБ

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.