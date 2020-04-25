“Теоретически может быть”. Арахамия прокомментировал вопрос назначения Саакашвили в Кабмин

25.04.2020, 0:20, Новости дня

Вопрос о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины в Верховную Раду следует выносить в случае 100-процентной уверенности, что кандидатуру поддержат народные депутаты.

Такое мнение 24 апреля в перерыве программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” выразил глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“Думаю, что по Михаилу ситуацию нужно выставлять в парламент только тогда, когда мы будем на 100 процентов понимать, какое соотношение по голосам мы будем иметь в парламенте, потому что будет очень плохо, если, например, его поставят на голосование и мы “провалим” это голосование. Это, я считаю, будет очень некстати, и не нужно этого делать”, – сказал нардеп.

Он считает, что поддержка Саакашвили в Раде “теоретически может быть”, но для этого необходимо либо дождаться, пока на заседание придут все нардепы от “Слуги народа”, либо мобилизовать другие фракции, “чтобы единым таким порывом сделать это назначение”.

“У меня нет актуальной статистики, но сейчас еще продолжаются консультации с нашей фракцией, он должен встретиться комитетами профильными… и с другими группами и фракциями”, – объяснил Арахамия.

По его данным, Саакашвили не встречался ни с фракцией “Голос”, ни с депутатскими группами “Доверие” и “За майбутнє”.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” заявляли, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля.