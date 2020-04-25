Кокорин выразил желание продолжить карьеру в “Роме”

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25.04.2020, 0:18, Новости дня

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", рассказал об интересе к своей персоне со стороны трех именитых клубов. Среди них оказалась и итальянская "Рома", в которой 29-летний форвард хотел бы продолжить профессиональную карьеру.

В интервью Евгению Савину на канале бывшего футболиста в YouTube Кокорин признался, что с ним никто не разговаривал из московского "Локомотива" по поводу трехлетнего контракта. "Есть большой интерес от трех клубов. Все они топовые для меня. Я бы хотел в "Рому", она есть среди них", – добавил Кокорин.

Напомним, что контракт футболиста с "Зенитом" истекает летом 2020 года.



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