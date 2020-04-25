 

Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию

25.04.2020, 0:18, Новости дня

В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов.

Глава региона Микеле Эмильяно отметил, предстоятель РПЦ не отказал в поддержке городу Бари, где находится могила святого Николая. По его словам, обратиться с просьбой о помощи и предоставлении средств индивидуальной защиты и масок руководство региона вынудила тяжелая ситуация. Микеле Эмильяно подчеркнул, что обращение к патриарху было сделано всего несколько дней назад.

В Апулию от Московского патриархата прибыли термометры, маски, включая хирургические и респираторного типа, медицинские халаты, дезинфицирующие средства, очки, сообщает РИА Новости. Ранее этот регион уж получал помощь из РФ для борьбы с эпидемией коронавируса: в начале апреля в область прибыли хирургические маски, респираторы и медицинские повязки.

В городе Бари покоятся мощи святителя Николая Чудотворца. В 2017 году впервые за 930 лет их вывезли в Россию. За время нахождения мощей в Москве и Санкт-Петербурге им поклонились почти 2,5 миллиона паломников.



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