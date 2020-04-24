 

Мнение: Суп из остатков запасов.

24.04.2020, 23:55, Разное

Когда методичку спустили, а указание на рерайт тех.задания не спустили.

Источник: Colonel Cassad



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