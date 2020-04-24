Водоканалья

24.04.2020, 23:54, Разное

Ученый, который проповедовал воскрешение рыб, хочет денег на испытание «святой воды» от коронавируса. И, кажется, получит их — от Дворковича.

1 апреля появилась новость о том, что «ученые из Сколково» придумали дезинфицирующую жидкость, убивающую коронавирус, но совершенно безвредную для человека, в отличие от спирта.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Разъяснения в СМИ механизма «обеззараживания» по своей стилистике напоминают описание машины, отвечающей на все вопросы из «Сказки о Тройке» братьев Стругацких: «Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания».

Вот и у меня не возникло никаких других версий происшедшего, кроме как все свести к первоапрельской шутке. Поэтому было вдвойне смешно прочитать на другой день о том, что это не розыгрыш. Другие ученые из «Сколково», а именно ректор Сколтеха академик РАН Александр Кулешов заявил: «Я и мои коллеги по экспертной комиссии внимательно прочитали заявку. Условно говоря, это просто хлорка, которую облучали холодной плазмой. Можно было бы вместо этого обрабатывать ее акустическими волнами, устроить танцы шаманов с бубнами, результаты были бы одинаковыми. Мы все знаем, что простая хлорка имеет обеззараживающий эффект, и ничего нового в этом нет».

И втройне смешно было, когда я увидел письмо бывшего вице-премьера, председателя «Сколково» Аркадия Дворковича, который энергично настаивал на проведении испытаний «святой воды» в том самом новосибирском «Векторе» — ведущей лаборатории в России, работающей с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Зачем Дворкович хочет отвлечь время ученых на изучение «танцев с бубнами»?

Умная рыба

Поясним, в чем разница между Сколково и «Сколково». В пригороде Москвы Сколково находятся Инновационный центр «Сколково» и университет «Сколтех». Если Сколтех — нормальный университет, то в инновационном центре «Сколково» работают сотни компаний, которые заняты самыми разными научными разработками, которые предполагается коммерциализировать.

Дмитрий Балаболин

«Ученые из Сколково», которые заявили в разосланном ими пресс-релизе, что созданная ими жидкость «Магнарил» «обладает электрическим зарядом, достаточным для разрушения белковых оболочек различных органических структур», — это некие Дмитрий Балаболин и Андрей Печурин.

Почему «некие»? Потому что никаких следов научной деятельности в сфере физики, химии или биологии за людьми с такими именами заметить не удалось: у Печурина в указанных сферах публикаций нет вовсе, а у Балаболина — тоже нет, если не считать, конечно, публикацией по биологии рассуждение о том, что

хорошо бы научиться рыбу замораживать, чтобы она после размораживания была живой.

Это не шутка.

Балаболин с коллегами пишут: «Авторами поставлена цель полного восстановления функций рыбы после ее замораживания — то есть ее фактическое оживление».

Для использования в пищу рыбы такая необходимость отсутствует, однако сохранение рыбой моторных и когнитивных функций будет свидетельствовать о сохранении качества употребляемых в пищу ее частей». Переводя на русский язык: чтобы рыба была вкусная, она должна быть умная, а чтобы мы знали, что она умная, г-н Балаболин должен ее воскресить перед едой. Поскольку процитированная нами публикация не загружена в научную электронную библиотеку elibrary, мы не можем сказать, воскресил г-н Балаболин рыбу или нет.

Наука давить клубнику

Компания ООО «Магнарил Аква Лаб» была создана, согласно ЕГРЮЛ, 31 марта 2020 года. Новость о том, что ею разработан революционный дезинфектант, появилась на следующий же день.

Печурин и Балаболин и до этого пытались инновировать в Сколково. Их компанией ООО «Акустическая заморозка» была с пафосом обещана «революция в пищевой промышленности» за счет того, что они якобы научились замораживать продукты без потери качества. «Акустическая заморозка» производила устройства (грубо говоря, «пищалки» — акустические генераторы), которые вставлялись в морозильные камеры и якобы уменьшали размер кристаллов льда в замороженной пище до таких размеров, что они переставали повреждать клеточные стенки.

РАЗБИРАЕМСЯ

На сайте «Акустической заморозки» нет никаких более подробных данных о технике акустической заморозки. Но они есть в статье Балаболина и др. в журнале «Холодильная техника и технологии» про то, как морозить клубнику, чтобы ее потом сушить. Авторы статьи утверждают, что действовали на ягоды «микровибрациями в воздушной среде». Но дальше заявляют о генераторе электромагнитных (!) полей с частотами от 10 МГц до 5 МГц. Так акустическая у них заморозка или электромагнитная?

На наш уточняющий запрос нам было отвечено отказом. Положим, что Балаболин и соавторы в тексте спутали передатчик радиосигнала с акустическим динамиком, работающим в ультразвуковой области, но в эксперименте сделали правильно. Мощность своего генератора они указывают в ваттах на метр кубический, а не в ваттах. Хорошо, положим, что авторы коряво выразились, имея в виду, что у устройств разного объема была разная мощность.

Далее авторы давили клубнику, замороженную обычным способом, и замороженную с ультразвуковой кричалкой.

Цифры, приводимые ими, Балаболин с коллегами интерпретируют как указание на то, что замороженная с кричалкой клубника на 10% меньше давится после восстановления. Однако если внимательно поглядеть на результаты, видно, что они совпадают с точностью до погрешности.

Однако вернемся к жидкости «Магнарил». В пресс-релизе фирмы «Магнарил Аква Лаб» читаем, что она получена путем «магнитной обработки» обычной водопроводной воды. Дополнительно к этому в первоапрельских публикациях и упомянутом письме Дворковича утверждается, что вода подвергается обработкой «холодной плазмой».

Новая физика в банке с водой

Какие же новые физические свойства возникают, по заявлению Балаболина и Печурина, в результате обработки воды холодной плазмой?

СПРАВКА

Поясним, что под холодной плазмой в физике в данном контексте следует понимать слабо ионизованный газ при атмосферном давлении. Его получают, пропуская поток газа через электрический разряд. При этом возникает какое-то количество электронов и ионов. Образуются в незначительных концентрациях и перекись водорода, озон, оксиды азота и другие вещества, а также свободные радикалы — короткоживущие высокоактивные частицы. Что-то подобное мы можем наблюдать во время грозы.

Балаболин и Печурин заявляют: «Жидкость «Магнарил» обладает электрическим зарядом». Каждому, кто помнит даже не вузовский курс, а школьные опыты с наэлектризованным шариком и лейденской банкой, понятно, что это утверждение не может соответствовать действительности. Даже если каким-то чудом Балаболин наэлектризовал жидкость, статический электрический заряд невозможно будет сохранить сколь-нибудь долго в условиях, когда емкость находится в атмосфере, к ней прикасаются люди и т.п.

Андрей Печурин — справа

Далее они пишут: «В растворе действует эффект шагового напряжения». Опять же, как только вы убрали источник электрического поля — нет никакого шагового напряжения. С тем же успехом можно бояться быть пораженным «шаговым напряжением» на месте, где полгода назад упала опора ЛЭП. Опасность «шагового напряжения» будет сохраняться, лишь пока линию не обесточили.

Говоря о необходимости магнитной обработки, авторы ссылаются на «эффект Эстингаузена».

В физике нет такого эффекта.

Есть эффект Эттингсгаузена, суть которого в том, что когда по проводнику, находящемуся во внешнем магнитном поле, идет ток в направлении, перпендикулярном полю, то один край проводника будет нагреваться, а другой охлаждаться. Выключили ток, убрали магнитное поле — эффекта нет.

Объясняя, почему «Магнарил» безвреден при «приеме внутрь», но смертелен для вирусов, магнарильцы заявляют: «Магнарил» действует исключительно против объектов крайне малого размера — вирусы, бактерии, и безопасен для человека и животных. Эффект разрушения обеспечивается малым электрическим зарядом и исчезающей химической активность после восстановления» (орфография авторская). Однако в физике неизвестны экспериментальные примеры и отсутствует теоретическое обоснование того, чтобы меньшее электрическое поле разрушало какое-либо связанное состояние, а большее — нет.

Смешнее всего тут как раз упоминание «шагового напряжения». Чем больше характерный размер шага, тем сильнее оно действует: классический пример — как шаговое напряжение, возникшее из-за нарушения изоляции электрической линии, убивало лошадей, а людям доставался только несильный удар током.

Дворкович лоббирует колдовство?

За две недели до регистрации ООО «Магнарил Аква Лаб», согласно письму за подписью Аркадия Дворковича, «экспертная коллегия Сколково одобрила проект — «аппарат по производству дезинфицирующей и антибактериальной жидкости Magnaril из водопроводной воды путем обработки холодной плазмой и магнитной обработки. <…> Фонд Сколково готов обеспечить грантовое финансирование испытаний».

Это письмо с недвусмысленной формулировкой «прошу оказать содействие в проведении испытания» сильно удивило, и мы направили запросы г-ну Дворковичу и г-ну Балаболину…

ПРОДОЛЖЕНИЕ