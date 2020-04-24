Раскрыты некоторые подробности игры Horizon Zero Dawn 2 для PlayStation 5

24.04.2020, 23:53, Разное

Игра Horizon Zero Dawn, являвшаяся одним из основных эксклюзивов для PlayStation 4, получит продолжение для PS5. Разработчики анонсируют ряд инновационных усовершенствований в проекте.

Как информирует источник, постапокалиптический триллер первоначально задумывался студией Guerilla Games как история из трех частей, однако руководители японской компании в итоге приняли решение о разработке сиквела только после того, как реализация первой части показала существенный успех. Новые динозавроподобные роботы могли вновь порадовать геймеров еще на PS4, однако появление продвинутой игровой приставки Sony несколько скорректировало планы разработчиков франшизы. Теперь Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивным продуктом для PlayStation 5.

Авторы игры пока не разглашают сюжет, однако имеются сведения, что разработка будет снабжена кооперативом. Он либо будет являться частью прохождения кампании, либо реализуется в виде спецрежима. Также разработчики сообщают, что игровой мир существенно превзойдет размерами оригинальную карту. Об этом пишет издание Video Games Chronicle.