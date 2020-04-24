 

Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

24.04.2020, 23:48, Новости дня

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного ранее командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, сообщила телекомпания CNN.

По информации телеканала, в пятницу глава Пентагона был проинформирован о результатах проведенного по его инициативе служебного расследования в отношении Крозье. При этом источники телекомпании утверждают, что министр обороны Соединенных Штатов в настоящий момент не готов принять решение о восстановлении Крозье в должности и на это потребуется больше времени, передает ТАСС.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта.

В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. У самого Крозье также диагностировали коронавирус. Однако Пентагон не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца.

13 апреля от вызванных коронавирусом осложнений умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Церковь прокомментировала случившееся в московском храме

22.02 / Спецслужбы Италии провели обыск в номерах членов сборной России по биатлону по делу о применении допинга – соцсети

17.04 / Кличко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушили

16.02 / Эксперт назвал основные направления подготовки США к войне с крупным противником

13.02 / Украина не справилась с эвакуацией своих граждан из охваченного коронавирусом Уханя

19.02 / Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд) победила ПСЖ, “Атлетико” обыграл “Ливерпуль”

10.03 / США допустили любую помощь Турции в Идлибе

28.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло почти 2,8 тыс. человек

17.02 / Компания Great Wall вернётся в Россию в 2020 году

29.03 / Российская госкомпания “Роснефть” продала все активы в Венесуэле правительству РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска