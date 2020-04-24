 

Расходы на лечение COVID для госпитализированных не по линии скорой могут превысить 200 тысяч рублей

24.04.2020, 23:45, Разное

«Если каждый с симптомами COVID сегодня решит куда-то поехать самотеком, то как минимум он ставит под угрозу всех окружающих. А если он приедет в больницу, где вообще не работают с коронавирусом? Или в больницу, где уже нет мест? На скорой всегда есть информация – и вас точно доставят в то лечебное учреждение, где вас примут. Решение Москвы точно не связано с недостатком средств, а направлено на правильную маршрутизацию пациентов», – заявила председатель ФФОМС Елена Чернякова. 

Она отметила, что больницы, которые сегодня работают с пациентами с коронавирусом действительно несут дополнительные расходы. Но Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432 “Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией” предусматривает эту ситуацию. Нормированный страховой запас предусматривает наполнение, в том числе, и за счет дополнительных средств федерального бюджета. 

«Мы сейчас проводим мониторинг, чтобы понять, насколько необходима будет эта компенсация, – заявила председатель ФФОМС. – Пока ситуация отнюдь не критическая».

Ранее сайт Vademecum сообщил, что в конце марта МГФОМС определил стоимость лечения от COVID на уровне 200 тысяч рублей на человека. Принимая во внимание последние цифры по зарегистрированным в столице пациентам с коронавирусом (около 32 000 человек) за вычетом москвичей с лёгким течением болезни, остающихся дома (около 7 000), расходы на больных с COVID оценивались на уровне пяти миллиардов рублей.



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