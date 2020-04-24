Эксперт: Ситуация с коронавирусом показала актуальность социальных поправок к Конституции

24.04.2020, 23:30, Новости дня

Ситуация с коронавирусом показала, что власть на практике уже закрепляет те социальные принципы, которые заложены в поправках к Конституции: защита трудовых прав граждан, государственная поддержка предпринимателей. Об этом

сказала газете ВЗГЛЯД руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее мнению, разработка изменений в Основной закон предвосхитила появление вирусной угрозы.

«Распространение коронавируса в РФ сделало многих уязвимыми, в том числе и в социальном плане. Новая ситуация продемонстрировала, насколько актуальной оказалась проделанная ранее работа – обновленные нормы Конституции призваны гарантировать снижение риска безработицы, сохранение заработных плат, и в целом – защиту интересов человека труда. То есть, разработка изменений в Основной закон предвосхитила появление вирусной угрозы», – считает руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелева.

Принятые властями меры по поддержке занятости на федеральном и региональном уровне, уже принесли результат, уверена Шмелева. Для сравнения, напоминает она: если безработица в США выходит на уровень времен Великой депрессии (более 20%), то по данным Росстата, уровень безработицы в РФ (4,7%) в марте кардинально не изменился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Шмелева скептически отозвалась о тех работодателях, что предлагают сегодня ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Такой режим позволил бы «все списать», разорвать трудовые договоры, увольнять сотрудников без объяснения причин, отметила собеседница.

«Предпринятые властями меры направлены на то, чтобы у работодателей была ответственность, а у людей – возможность сохранить в дистанционном или ином формате свою занятость. Эти меры, в свою очередь, опираются на наработки, сделанные при подготовке поправок к Конституцию. Поправки обеспечат более серьезную защиту прав работников», – убеждена руководитель «Сириуса».

Так, «социальный блок» обновленной Конституции подразумевают страхование рисков как для работников, так и для бизнеса, напомнила Шмелева. Она отметила, что хотя поравки еще и не приняты, власть уже действует в соответствии с ними: сделаны поручения президента по защите интересов предпринимателей и работников от вызванного пандемией , аналогичные решения принимаются и на уровне субъектов федерации. «В целом можно констатировать, что власть закрепляет на практике принцип социального государства, который изначально был заложен в Конституции, и который теперь был конкретизирован поправками», – отметила собеседница.

Как надеется Шмелева, трудовое законодательство будет обновляться и после всероссийского голосования о поправках в Конституцию. «В трудовом праве, которое давно не приводилось в соответствие с современными условиями, нужно закрепить базовую ответственность работодателей. А дальше, думаю, начнется большая работа Минтруда по актуализации всего трудового законодательства. Ситуация с коронавирусом, при всей ее сложности, послужила лишь катализатором для таких изменений», – уверена глава «Сириуса».

«Выход экономики и общества из нынешней эпидемиологической ситуации будет плавным и постепенным. Но главным маркером того, что наступил новый этап, станет объявление нового дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день станет символической вехой – знаком того, что пандемия побеждена, угроза жизни и здоровью отступила», – отметила Шмелева.

Напомним, что по данным недавнего опроса ВЦИОМ, две трети россиян намерены принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию. Эксперты прогнозируют «референдумную» явку, они отмечают: приоритетными для жителей РФ остаются социальные поправки: приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, гарантии индексации пенсий и оплаты труда.

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об определенных «прикидках» возможных дат голосования по Конституции.

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за распространения коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.